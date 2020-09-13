Первое интервью судмедэксперта по делу Таир Рады: показания Задорова совпали с результатами экспертизы

Майор в отставке Ярон Шор, один из сотрудников судебно-медицинской экспертизы, работавший над расследованием убийства Таир Рады, впервые после выхода в отставку дал интервью нескольким СМИ, в частности изданию "Макор Ришон" и радиостанции "Кан Бет".

На момент убийства 13-летней девочки в Кацрине Ярон Шор был ведущим экспертом по следам обуви в управлении судмедэкспертизы полиции. Именно отпечаток ботинка на брюках Таир Рады стал одной из главных улик против Романа Задорова.

Напомним, сначала следствие считало, что убийца оставил след на крышке унитаза, на которую встал, чтобы вылезти из кабинки, где была убита девочка, в соседнюю. По словам Шора, этот след проверяли в течение нескольких недель, однако отмели версию о том, что след был оставлен ботинком Задорова. По мнению эксперта, след на крышке унитаза мог быть оставлен одним из медиков или сотрудников полиции, однако полиции так и не удалось это выяснить.

Позже след мужского ботинка был также обнаружен на брюках жертвы. Как доказала экспертиза во главе с Шором, этот след принадлежал ботинку Романа Задорова. По словам Шора, экспертам не было известно, что во время реконструкции преступления Задоров показал, как выскочил из кабинки, наступив на тело девочки. Несмотря на то, что Задоров позже отказался от признательных показаний, они, по словам Шора, полностью совпали с экспертизой.

След на брюках Таир Рады действительно стал одной из центральных улик в этом деле, несмотря на то, что в 2013 году, в ходе рассмотрения апелляции на обвинительный приговор, выводы израильских экспертов были оспорены американским специалистом с мировым именем Уильямом Бодзяком, который заявил, что след, обнаруженный на брюках Таир Рады, оставлен не ботинками Романа Задорова.

В ходе интервью "Решет Бет" Ярон Шор отметил, что уважает Бодзяка как специалиста, но считает, что в деле Задорова тот допустил вопиющие ошибки.

"Я не могу сказать наверняка, что Задоров убил Таир Раду. Но я могу сказать с максимальной уверенностью, что реконструкция убийства, проведенная Задоровым, полностью совпадает с выводами судебной экспертизы", – заявляет Шор.

23 декабря 2015 года Верховный суд огласил окончательный вердикт по делу об убийстве Таир Рады. Судьи, двумя голосами против одного, признали Романа Задорова виновным в убийстве девочки и оставили в силе приговор о пожизненном заключении, дважды вынесенный окружным судом Нацерета. Судьи Ицхак Амит и Цви Зильберталь признали Задорова виновным. Судья Йорам Данцигер, придерживающийся иного мнения, остался в меньшинстве.

Летом 2016 года государственная прокуратура через СМИ и социальные сети распространила видеозаписи, на которых было показано, как Роман Задоров признается в убийстве Таир Рады следователю и сокамернику, как он подробно описывает процесс совершения преступления на следственном эксперименте. Однако даже эти видеозаписи не убедили многих сторонников версии невиновности Задорова, которые считают более достоверными альтернативные версии, о которых рассказывалось в многочисленных публикациях и документальном фильме "Тень правды". Сомнения в виновности Задорова возникают, прежде всего, в связи с тем, что следствием в этом деле, как утверждали адвокаты осужденного, было допущено множество ошибок. Некоторые юристы, общественные деятели и политики высказывались за пересмотр дела Задорова, заявляя, что расследование было проведено небрежно.





