Соглашение с ОАЭ как козырь Нетаниягу на новых выборах. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

Выборы всегда выигрывает тот, кто навязывает выгодную ему повестку дня. Эта аксиома верна почти для любой страны, а в Израиле, где предвыборная кампания начинается сразу после завершения предыдущей, это диктует едва ли не всю повестку дня наших политиков.

За последний 21 год Биньямин Нетаниягу дважды проигрывал выборы и дважды сводил их к ничьей. В 1999 году он потерпел поражение, когда Эхуд Барак сделал символом своей предвыборной кампании старушку в коридоре больницы в Нагарии, что символизировало социально-экономическую повестку дня. В 2006 году Биньямин Нетаниягу проиграл выборы, когда рассерженные его экономическими реформами избиратели отвернулись от "Ликуда". В сентябре 2019 и в марте 2020-го выборы заканчивались ничьей, так как оппоненты Нетаниягу навязывали ему дискуссию о его личных качествах и манерах. Все остальные предвыборные кампании последней четверти века проходили под знаком противостояния так называемых правых и так называемых левых и вращались вокруг вопросов внешней политики и безопасности. Там Нетаниягу чувствует себя в своей тарелке, на своем поле. Там он испытывает вдохновение и побеждает.

Открытым остается вопрос, станет ли день объявления о соглашении с ОАЭ переломным в крайне неблагоприятном для Нетаниягу внутриполитическом раскладе.

Биньямин Нетаниягу хочет выборов. Причины обсуждались уже не раз: желание сформировать коалицию, опирающуюся на 61 мандат праворелигиозного блока с целью принятия серии законопроектов, которые позволят ему оставаться в резиденции главы правительства до завершения суда или до заключения досудебной сделки. Однако на этой неделе стройные планы Нетаниягу дали трещину.

Когда глава блока "Кахоль Лаван" Бени Ганц сообщил лидеру "Еш Атид" Яиру Лапиду о намерении войти в правительство Нетаниягу, тот пытался остановить Ганца, взывая к логике. "Я хорошо знаю Биби, с ним можно разговаривать только с позиции силы. Если ты поползешь в его правительство, он тебя растопчет", – говорил Лапид. Ганц не внял, коалиционное соглашение было подписано.

Ганц пошел ва-банк. Он дал понять, что не исключает возможность голосования за законопроект Лапида, запрещающий политику, обвиняемому в уголовных правонарушениях, баллотироваться на пост премьер-министра. Шансы на утверждение этого законопроекта изначально были призрачны: депутаты от "Дерех Эрец" Цви Хаузер и Йоаз Хендель отказались поддержать законопроект, и даже в случае его утверждения в предварительном чтении у "Ликуда" есть достаточно средств для того, чтобы "засушить" этот законопроект в комиссиях Кнессета. И тем не менее, в резиденции на улице Бальфур раздался сигнал тревоги.

Уже мало кто помнит, но нынешняя коалиция была создана именно потому, что "Кахоль Лаван", еще в его первоначальном виде, намеревался провести этот самый закон. Нетаниягу в спешном порядке убедил (мало кому известно как) Ганца, что лучше быть в его правительстве, чем в союзе с Лапидом. Коалиция была создана, закон, блокировавший Нетаниягу, сошел с повестки дня, но память о нем, а главное опасение, что в любой момент он может вернуться на повестку дня, остались. И намеки Ганца, что он может поддержать законопроект Лапида, подтолкнули Нетаниягу к компромиссу или, по меньшей мере, к его видимости. Уже в понедельник глава правительства заявил, что согласен поддержать законопроект об отсрочке принятия госбюджета и продолжить переговоры с Ганцем. Законопроект утвержден в предварительном чтении, а значит дамоклов меч выборов продолжает висеть над Кнессетом. В "Кахоль Лаван" попытались выдвинуть новый ультиматум, потребовав окончательного утверждения закона об отсрочке принятия бюджета в 24 часа. В "Ликуде" вместо этого предложили начать переговоры по пересмотру коалиционного соглашения. "Давайте договоримся о том, что важно для нас, а потом подумаем про компромисс по бюджету", – заявили приближенные Нетаниягу.

Список требований Нетаниягу короток, но характерен. Глава правительства требует предоставить ему возможность назначать высокопоставленных чиновников, в первую очередь, тех, кто формирует правоохранительные органы: генерального инспектора полиции и юридического советника правительства. Согласно изначальному тексту коалиционных соглашений, для назначения этих фигур должна быть создана специальная консультационная комиссия. Второе требование: внести в коалиционные соглашения и утвердить законодательно договоренность, в соответствии с которой, если в период пребывания Ганца на посту премьер-министра БАГАЦ наложит вето на пребывание Нетаниягу в должности министра, правительство прекратит работу и будут объявлены досрочные выборы. К настоящему моменту этот принцип закреплен в коалиционных соглашениях лишь на время первой части каденции, когда действующим премьер-министром является Биньямин Нетаниягу.

Оба эти требования выглядят как легитимные темы для переговоров, но на самом деле, очень может быть, что они являются подводными минами, заложенными для решающего взрыва коалиции. "Кахоль Лаван" присоединилась к нынешней коалиции, мотивируя нарушение предвыборных обещаний необходимостью охранять то, что называют "независимостью судебной системы страны". Согласившись на требования Нетаниягу, "Кахоль Лаван" утратит остатки легитимности пребывания в коалиции и на политической сцене вообще. Отказ от требования Нетаниягу означает досрочные выборы. Очень может быть, что именно этого добивается премьер-министр.

Бурная дискуссия, развернувшаяся на пленарном заседании Кнессета между Нетаниягу и Лапидом, лишь подтверждает то, о чем говорят все: предвыборная кампания началась. Нетаниягу говорил жестко, горячо, убежденно, так как он обычно выступает во время предвыборной кампании. При этом стало очевидно изменение предвыборной тактики, которую избрал "Ликуд". Если в апреле и сентябре 2019-го, а также в марте 2020-го Нетаниягу пытался представить своих политических противников левыми, то на сей раз он избрал иную тактику. "Премьер-министр не должен знать все обо всем, но он должен знать многое о многом, а вы не знаете ничего почти ни о чем", – бросил он в сторону Лапида с трибуны Кнессета. "Дело не в том, что Лапид левый, – скажет "Ликуд" избирателям", – дело в том, что он малообразованный и неопытный политик. Ему нельзя доверить страну в период эпидемии коронавируса". Соглашение о нормализации с ОАЭ возвращает Нетаниягу имидж государственного деятеля исторических масштабов. На избирательных участках, как известно, имидж – главное.

Бесплатных обедов не бывает, говорят в Америке. За соглашение с ОАЭ Нетаниягу заплатил отказом от распространения суверенитета на районы Иудеи и Самарии. Только почти религиозно верующие "бибисты" полагаются на слова премьера о том, что распространение суверенитета не отменено, а отложено. Всем очевидно, что совершена сделка: нормализация в обмен на отмену аннексии.

Нетаниягу не слишком заботит тот факт, что он вновь, в который уже раз, обманул своих избирателей. Распространение суверенитета было главным мотивом трех предвыборных кампаний. Кто сейчас помнит об этом? Раз за разом приближенные Нетаниягу говорили о том, что главный смысл этой, возможно последней его каденции, распространение суверенитета и расширение границ государства. Мало ли кто что говорил. "Я обещал, но не обещал выполнить". Эта фраза Леви Эшколя, как будто была выдумана для иллюстрации отношений Биньямина Нетаниягу и его избирателей.

Правые никогда не наказывали Нетаниягу за предательство и оппортунизм. Они голосовали за него после отказа от 13% Иудеи и Самарии в Уай Плантэйшен, они голосовали за него после того, как он, нарушив все свои обещания, проголосовал за размежевание. Они голосовали за него снова и снова. "Левые на пороге. Если "Ликуд" не будет самой большой партией с большим отрывом придут они (Ливни, Яхимович, Герцог, Ганц, Лапид) и тогда будет новое Осло, новое размежевание", – вдохновенно манипулировал Нетаниягу сознанием своих избирателей. Эти доводы оказывали на них поистине магическое влияние. Они отказывались внимать доводам логики и не соглашались воспринять очевидное: все решает не партия, а блок. В решающий момент они пугались, голосовали за "Ликуд", вновь приводили Нетаниягу к власти, вновь оставляли идеологические правые партии на обочине, а потом вновь удивлялись, что премьер-министр делает совсем не то, что обещал.

Нетаниягу, разумеется, так просто не откажется от правых голосов. Он будет извергать фонтаны правой риторики, намекать на то, что ведутся переговоры о распространении суверенитета, о том, что "вот-вот это произойдет". Поверят ли ему на правом фланге вновь? Сейчас сказать трудно.

На левом фланге соглашение с ОАЭ также породило сумятицу. Трудно спорить с фактами, а соглашение о нормализации с арабской страной без далекоидущих уступок со стороны Израиля – свершившийся факт. Левым осталось только опубликовать несколько ехидных комментариев по поводу отмены распространения суверенитета и понадеяться, что общественная дискуссия вернется как можно скорее к проблемам коронавируса и суда над Нетаниягу.

Соглашение между Израилем и ОАЭ стало тем, что называется game changer. Нетаниягу остался перед вечной дилеммой: идти ли на выборы, чтобы реализовать потенциал, или ждать более выгодного момента. В Кнессете убеждены: новые выборы будут объявлены уже в 2020 году.