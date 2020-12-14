Бени Ганц уведомил Йоаза Хенделя, что увольняет его с поста министра связи

В понедельник, 14 декабря, Бени Ганц уведомил Йоаза Хенделя о том, что увольняет его с поста министра связи.

Письмо об увольнении написано на бланке "канцелярии главы правительства по ротации". В нем Бени Ганц указывает, что решение принято на основании пункта 43 далет (бет) Основного закона. Параграф, на который ссылается Ганц, дает ему полномочия увольнять министров.

В своем "твиттере" Бени Ганц так объяснил свое решение: "Хаузер и Хендель выбрали себе новый политический дом, и таким образом, они закончили свою миссию в качестве представителей "Кахоль Лаван".

Отметим, что 9 декабря министр связи Йоаз Хендель вместе с Цви Хаузером объявил о присоединении к партии Гидеона Саара. Ожидалось, что после этого заявления Хендель подаст в отставку с министерского поста, который он получил как представитель партии, входящей в блок "Кахоль Лаван".

Бени Ганц сообщил, что сам будет временно исполнять обязанности министра связи.