Бени Ганц уведомил Йоаза Хенделя, что увольняет его с поста министра связи
В понедельник, 14 декабря, Бени Ганц уведомил Йоаза Хенделя о том, что увольняет его с поста министра связи.
Письмо об увольнении написано на бланке "канцелярии главы правительства по ротации". В нем Бени Ганц указывает, что решение принято на основании пункта 43 далет (бет) Основного закона. Параграф, на который ссылается Ганц, дает ему полномочия увольнять министров.
В своем "твиттере" Бени Ганц так объяснил свое решение: "Хаузер и Хендель выбрали себе новый политический дом, и таким образом, они закончили свою миссию в качестве представителей "Кахоль Лаван".
Отметим, что 9 декабря министр связи Йоаз Хендель вместе с Цви Хаузером объявил о присоединении к партии Гидеона Саара. Ожидалось, что после этого заявления Хендель подаст в отставку с министерского поста, который он получил как представитель партии, входящей в блок "Кахоль Лаван".
Бени Ганц сообщил, что сам будет временно исполнять обязанности министра связи.
החלטתי לסיים את תפקידו של שר התקשורת הנדל ולהעביר מתפקיד את ח׳׳כ האוזר.— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 14, 2020
האוזר והנדל בחרו את ביתם הפוליטי החדש ובכך תמה דרכם כנושאי תפקיד מטעם כחול לבן.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день