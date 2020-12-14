"Ликуд" инициирует законы по реформе судебной системы и замораживает роспуск Кнессета

"Ликуд" намерен продвигать в ближайшие дни законопроекты, связанные с реформами юридической системы страны. Об этом сообщает "Кан Бет".

Согласно опубликованной информации, скорее всего, речь идет о законопроекте о преодолении вето БАГАЦа и об изменении состава комиссии по назначению судей. Против принятия двух этих законов резко протестует блок "Кахоль Лаван".

На протяжении всех 11 лет пребывания на посту премьер-министра Биньямин Нетаниягу возражал против серьезных реформ юридической системы, в частности против закона о преодолении вето БАГАЦа. Не исключено, что и на сей раз речь идет о политическом маневре, направленном на обострение конфликта с "Кахоль Лаван", а не на проведение реальных реформ.

Как сообщалось ранее, заморожено продвижение законопроекта о роспуске Кнессета. Законопроект планировалось вынести на рассмотрение Кнессета в первом чтении 14 декабря, однако из-за возражений "Ликуда" голосование отложено на сутки. Спикер Кнессета Ярив Левин поставил законопроект о роспуске Кнессета одним из последних пунктов повестки дня 15 декабря. Из-за праздника Ханука пленарное заседание парламента завершится не позднее 16:00, и в Кнессете отмечают, что наиболее вероятной является дополнительная отсрочка голосования.

В "Ликуде" заявляют, что разногласия с "Кахоль Лаван" касаются даты выборов. В законопроекте фигурирует дата 16 марта, а "Ликуд" настаивает на более поздней дате проведения выборов. По утверждению "Кахоль Лаван", возражения "Ликуда" связаны с тем, что в тексте законопроекте содержится сокращение бюджетов партий на предвыборную кампанию.