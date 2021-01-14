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NEWSru.co.il :: В Израиле14 января 2021 г., 10:25

Минсобес угрожает лишить йешивы-интернаты субсидий за нарушения карантина

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Минсобес угрожает лишить йешивы-интернаты субсидий за нарушения следующего карантина

Министерство социального обеспечения опубликовало для возможных протестов со стороны населения черновик постановления, предусматривающего денежные санкции против субсидируемых им учебных заведений в случае нарушения ими требований карантина.

Речь идет о йешивах-интернатах, которым министерство с 1980-х годов субсидирует расходы на содержание детей из неимущих семей. По официальным данным, в 2020 году размер субсидий по этой статье составил 64 миллиона шекелей, на 10 млн шекелей больше, чем в 2019 году.

Согласно черновику постановления, за первое нарушение карантина нарушившее его учреждение лишится субсидий на месяц. Повторное нарушение лишит учреждение субсидии еще на один месяц, а третье нарушение приведет к отмене субсидии на весь год.


Следует отметить, что даже если постановление будет в итоге утверждено, оно вступит в силу не раньше февраля и вряд ли будет актуально для третьего локдауна. Кроме того, субсидии минсобеса – лишь малая часть бюджетов йешив, основное финансирование которых идет из бюджета министерства просвещения, которое пока никакими санкциями "непослушным" йешивам не угрожает.

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