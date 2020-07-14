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NEWSru.co.il :: В Израиле14 июля 2020 г., 18:48

Приложение, разработанное в Израиле, решает проблему списывания при онлайн-экзаменах

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Приложение, разработанное в Израиле, решает проблему списывания при онлайн-экзаменах

Студенты и преподаватели академического колледжа ОРТ имени Брауаде в Кармиэле полагают, что им удалось найти решение проблемы шпаргалок при проведении онлайн-экзаменов.

По информации сайта "Исраэль а-Йом", студенты и преподаватели инженерного колледжа предлагают запускать специальное экзаменационное приложение на компьютере и на телефоне студента. При этом телефон с включенной камерой устанавливается за спиной студента таким образом, чтобы преподаватель видел письменный стол и материалы, которыми пользуется экзаменуемый.

У преподавателя на компьютере при этом запускается окно программы, поделенное на две части - в одном окне он видит отвечающего студента, в другом - то, что происходит вокруг него.


Издание пишет, что приложение Anansee, разработанное студентами из Кармиэля, отвечает требованиям, выдвинутым Центром предпринимательства при Тель-Авивском университете: она позволяет подтвердить личность студента, сдающего экзамен, а также решает проблему списывания.

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