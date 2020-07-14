История одного перевода. Никита Сафонов и роман Рубена Гальего "Я сижу на берегу" на иврите

Писатель и переводчик – Рубен Гальего и Никита Сафонов – встретились в Ашкелоне. Оба они родились в России, оба живут в Израиле, оба с тяжелой инвалидностью, но судьбы их непохожи. Один из романов Гальего, "Я сижу на берегу", был переведен Сафоновым на иврит. Этот перевод ждет своего издателя.

Главные герои романа – Рубен и Миша, они друзья. "– Знаешь, как отличить настоящего друга от ненастоящего? – Как? – С настоящим другом можно говорить о смерти". Рубен и Миша живут в детдоме для инвалидов, в Советском Союзе. У Рубена тяжелая форма ДЦП, у Миши тяжелая стадия миопатии, прогрессирующего нервно-мышечного заболевания. Миша гений, иначе ему не выжить.

Когда семья Никиты репатриировалась из Сибири в Израиль в 1997 году, мальчику было семь лет. В России сельский врач диагностировал у Никиты миопатию Дюшена. До 12-летнего возраста он мог ходить, но болезнь прогрессировала – сейчас Никита в инвалидной коляске. Ему 30, он женат, дочке полтора года.

Никита говорит, что рос в "тепличных условиях": с заботливыми родителями, бабушкой и родными, которые посвятили ему большую часть жизни. Он благодарен им и Израилю, где у него есть всё: пособие, профессиональный уход, электронная коляска, автомобиль Volkswagen с джойстиком.

"Я помню, как когда-то бегал и катался на велосипеде, учился в обычной школе. А потом меня стали возить в специализированную школу для детей с ограниченными возможностями в Тель-Авиве. Там учатся дети с различными заболеваниями, именно в школе "און" я впервые встретил таких, как я, и приобрёл много друзей. На один из выпускных вечеров приехала бывшая директор школы, очень пожилая, и я вдруг осознал, что эта школа существует уже полвека. То есть страна практически с самого начала помогала таким, как я", – говорит Никита.

Окончив школу, Сафонов занялся переводами (русский, иврит, английский).

Некоторое время назад Никита познакомился с Рубеном Гальего, прочел его книги. А впоследствии, по согласованию с автором, перевел на иврит роман "Я сижу на берегу".

"Я, наверное, раньше до конца не понимал, что такое Советский Союз. Бабушка мне рассказывала про инвалидов войны, сосланных на Валаам, но книги Рубена стали для меня потрясением. Судьба инвалидов в детских домах ужасающая. Я благодарен судьбе, что с ним познакомился", – говорит Сафонов.

Рубен Давид Гонсалес Гальего, лауреат "Русского Букера". Автор трех романов. Первый из них, "Белое на черном", переведен на десятки языков, получил множество литературных наград и принес Гальего мировую известность. Эта книга была переведена и на иврит, однако в Израиле писателя знают мало. В первом романе, как и во втором, "Я сижу на берегу", описывается жизнь Рубена в советских детских домах для инвалидов. По словам самого писателя, в книги вошло примерно шесть процентов от того, что можно было описать. Гальего объясняет, что писал только о ситуациях, в которых человек побеждает, и уже гораздо позже прочел у Виктора Франкла, что человек способен вынести лишь шесть процентов описания ужасов концлагеря – иначе просто прекращает воспринимать информацию.

Для Никиты Миша – очевидно реалистичный персонаж: "В школе, столкнувшись с такими же ребятами, я очень четко понял, что мозговая деятельность человека не зависит от его физических особенностей. Наоборот, инвалидам приходится адаптироваться и уметь делать то, о чем обычные люди даже не задумываются. Например, здоровому человеку что-то нужно, он встает, идет и берет это. А для нас это целый план, который нужно продумать, решить, кого попросить и так далее. И главное, что все возможно, все получится, нужно только верить в себя".

"Миопатии бывают разные, и проявляются по-разному. Тем не менее, в физическом плане я не мог не увидеть между героем и нами сходства. Но ассоциировать Мишу с собой я не мог никак, потому что наша жизнь проходила в полярно разных условиях. Надо иметь огромнейшую стойкость и силу воли, когда ты инвалид, рядом никого нет, а есть только боль и неизвестность. Я восхищаюсь Рубеном и восхищаюсь его героем Мишей, – говорит Никита. – Мне кажется, если книга выйдет на иврите, она вызовет здесь интерес".

Роман Рубена Гальего "Я сижу на берегу" (в английском переводе "Chess") в декабре 2019 года в Монако получил премию "Золотая пешка" как лучшее литературное произведение о шахматах.