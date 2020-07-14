Телеканал "Кан": правительство обсуждает введение "карантина выходного дня"

По информации телеканала "Кан", на заседании, которое проводил глава правительства Биньямин Нетаниягу, прозвучало предложение о введении ограничений по всей стране, которые бы действовали в выходные дни.

Пресс-служба главы правительства сообщила, что в совещании принимали участие: министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц, министр финансов Исраэль Кац, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, министр науки и технологии Изхар Шай, глава аппарата премьер-министра Ашер Хаюн, глава Национального экономического совета проф. Ави Симхон, управляющий Банком Израиля проф. Амир Ярон, и.о. гендиректора министерства главы правительства Ронен Перец, гендиректор минздрава проф. Хези Леви, начальник бюджетного отдела, Моше Бар Симан-Тов, проф. Ури Хефец, проф. Наоми Фельдман, др. Лимор Самимьян-Дараш, Коби Хабер и проф. Ран Блицер.

В вечернем выпуске новостей на телеканале "Кан" сообщалось, что на заседании не было принято никаких решений относительно новых ограничений, которые бы вступали в силу немедленно. Тем не менее, по тому, как проходило обсуждение, очевидно, что дополнительные карантинные меры будут введены.

В сюжете Гили Коэн говорилось, что предложение о введении карантина в ночные часы или на уик-энд понравилось Биньямину Нетаниягу, который сказал, что это предложение необходимо обдумать и обсудить подробнее.

По информации телеканала, о необходимости введения карантинных мер говорил министр здравоохранения Юлий Эдельштейн, а также приглашенный в качестве консультанта бывший гендиректор минздрава Моше Бар Симан Тов.

Телеканал "Кан" передал, что против введения дополнительных ограничений выступил министр обороны и глава правительства по ротации Бени Ганц. Он аргументировал свою позицию тем, что пока рано делать выводы об эффективности карантинных ограничений, которые были введены на прошлой неделе, и, возможно, они помогли исправить ситуацию. Во-вторых, он высказывал опасения, что новые серьезные ограничения будут губительными для израильской экономики, в бюджете может не оказаться средств для выплаты дополнительных компенсаций.

Из канцелярии главы правительства сообщили, что Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение укрепить систему здравоохранения с помощью дополнительных ставок для медперсонала, увеличения бюджета и мобилизации работников.