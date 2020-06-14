ЦАХАЛ: высока вероятность нового витка вооруженного противостояния на юге Израиля

Командование Армии обороны Израиля предупреждает политическое руководство о высокой вероятности нового витка вооруженного противостояния с ХАМАСом и другими группировками в секторе Газы на фоне декларации об аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии. Об этом, в часности, пишет на сайте Walla журналист Амир Бухбут. Эта публикация цитируется многими арабскими СМИ, в частности агентством Safa, офис которого расположен в Газе.

По данным военной разведки, ХАМАС использовал три с половиной месяца затишья для пополнения ракетного арсенала и восстановления военных инфраструктур. В течение всего этого периода продолжались испытания новых ракет и беспилотных летательных аппаратов, попытки переправить оружие и боеприпасы из Египта, работа по восстановлению туннелей.

Восстанавливает силы и террористическая группировка "Исламский джихад" в секторе Газы, готовая действовать против Израиля даже без одобрения руководства в Дамаске, пишет Бухбут.

В публикации Walla также говорится об обеспокоенности израильских спецслужб по поводу выездов боевиков ХАМАСа из Газы в Египет и далее в Иран.

Отметим, что с пятницы, 12 июня, возобновили действия против Израиля группы боевиков, запускающих воздушные шары с привязанными к ним взрывными устройствами и емкостями с легковоспламеняющейся жидкостью. Израильский блогер "Абу Али" со ссылкой на источники в секторе Газы сообщал, что к этому причастны боевики группировки Ахмада ан-Назара из террористической организации "Комитеты народного сопротивления". В прошлом году вследствие "огненного террора" из Газы был причинен значительный ущерб южным районам Израиля. Действия группировок, запускавших такие шары, были приостановлены ХАМАСом под давлением властей Египта. Ответственность за новый этап запуска взрывных устройств с помощью воздушных шаров взяли на себя боевики экстремистской группировки "Сыны аль-Куки".

Несколько недель назад, по сведениям Walla, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и руководство общей службы безопасности (ШАБАК) провели военную игру, в ходе которой анализировались различные сценарии развития событий в случае объявления израильским руководством об аннексии Иорданской долины и частей Иудеи и Самарии. Речь идет о военной игре, которая является важным инструментом для старшего командного состава и штабов в рамках подготовки к возможным действиям после серьезного политического решения, которое может привести к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности. В рамках этой игры не планировались и не моделировались реальные боевые действия, но исследовались различные сценарии, изучаются риски и оцениваются возможные потери. Среди очевидных сценариев, которые были рассмотрены: срыв соглашения о прекращении огня с ХАМАСом в Газе, усиление террора (прежде всего, в Иудее и Самарии), возможные провокации на северной, восточной и южной границах, необходимость объявления мобилизации и пр. В военной игре участвовали начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави, глава ШАБАКа Надав Аргаман, глава военной разведки Тамир Хайман, глава оперативного управления ЦАХАЛа Аарон Халива, начальник отдела планирования Амир Абулафия, координатор действий правительства на территориях Камиль Абу-Рукун, командующий центральным военным округом Надав Падан и другие высокопоставленные офицеры. Министр обороны Бени Ганц был проинформирован о результатах этой военной игры.