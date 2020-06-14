СМИ: распространение суверенитета на Иудею и Самарию будет ограниченным и постепенным

Распространение израильского суверенитета на отдельные районы Иудеи и Самарии будет осуществляться постепенно и охватит меньше территорий, чем предполагалось изначально. Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", информацию об этом дипломатические источники в арабских странах сообщили главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

По заявлению арабских источников, распространение суверенитета начнется в июле-сентябре 2020 года. Как пишет "Исраэль а-Йом", арабские дипломаты сообщили Аббасу, что предстоящая аннексия районов Иудеи и Самарии – это свершившийся факт, но по просьбе лидеров нескольких государств, в первую очередь короля Иордании Абдаллы II, процесс будет медленнее, чем предполагалось изначально. На первом этапе суверенитет будет распространен лишь на отдельные районы Иорданской долины, населенные почти исключительно евреями. Лишь на более позднем этапе, время которого не оговаривается, суверенитет будет распространен на районы еврейских поселений в Иудее и Самарии.

Как сообщает Ynet/"Едиот Ахронот", 14 июня премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет совещание с министром обороны и сменным главой правительства Бени Ганцем, министром иностранных дел Габи Ашкенази и спикером Кнессета Яривом Левином. В совещании примет участие и посол США в Израиле Дэвид Фридман. В ходе совещания продолжится обсуждение контуров будущего проекта распространения суверенитета.

Как пишет Итамар Айхнер, в Иерусалиме понимают, что вероятность аннексии 30% территорий C, как о том говорилось ранее, невысока. Специальный советник президента Трампа Джаред Кушнер стал доминантной фигурой при разработке деталей проекта, и он выступает за минималистский подход: аннексию небольшой территории. Это связано с давлением, которое оказывается на США со стороны Иордании и Саудовской Аравии. Посол США в Израиле Дэвид Фридман, выступающий за максимально широкую аннексию, утратил свою влиятельность.

В то же время, не исключено, что на решения администрации Трампа повлияет и давление евангелистов, являющихся одними из главных сторонников действующего президента США. Евангелистские круги продвигают максимальное распространение суверенитета Израиля в Иудее и Самарии.

"Едиот Ахронот" отмечает, что в настоящий момент карта будущей аннексии не оформлена окончательно.

Бени Ганц и блок "Кахоль Лаван" также выступают за минимальную аннексию. Однако, в соответствии с коалиционными соглашениями, "Ликуд" и Биньямин Нетаниягу имеют исключительное право на принятие решений по этому вопросу.