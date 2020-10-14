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NEWSru.co.il :: В Израиле14 октября 2020 г., 07:25

Разрешено к публикации: бойцы ЦАХАЛа уничтожили позиции армии Сирии на Голанских высотах

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Разрешено к публикации: бойцы ЦАХАЛа уничтожили позиции армии Сирии на Голанских высотах

Поздно вечером 13 октября была разрешена к публикации информация о дерзкой операции Армии обороны Израиля в демилитаризованной зоне на Голанских высотах. Эта операция против сирийской армии была осуществлена около недели назад, пишет сайт N12/"Мако".

Судя по опубликованным данным, регулярная армия Асада в нарушение соглашения о прекращении огня установила свои новые позиции в демилитаризованной зоне на Голанских высотах. В ходе ночного рейда бойцы 933-й мотопехотной бригады "Нахаль" и спецназа инженерных войск подразделения "Яхалам" пересекли границу, приблизились к двум сирийским позициям и взорвали их.

В публикации ничего не сказано о потерях сторон во время этой операции. Официальные сирийские СМИ никаких сведений не публиковали.


В комментарии по поводу этой операции подполковник Таль Горицкий (бригада "Нахаль") отметил, что зачастую позиции регулярной армии Сирии используют боевики ливанской "Хизбаллы". "Мы не можем допустить, чтобы южная Сирия была южным Ливаном", – подчеркнул он.

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NNA сообщает о взрыве на Голанских высотах

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