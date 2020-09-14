Международный аэропорт Израиля продолжит работать во время карантина

В понедельник, 14 сентября, министерства здравоохранения, транспорта, иностранных дел и внутренних дел согласовали схему работы международного аэропорта Израиля на ближайшие три недели карантина.

Во время карантина аэропорт имени Бен Гуриона продолжит принимать и отправлять рейсы. При этом отмечается, что речь идет только о тех рейсах, которые были согласованы заранее.

Израильтяне, имеющие на руках авиабилеты, будут иметь возможность вылететь за границу.

Для того, чтобы доехать до аэропорта в период, когда будет запрещено удаляться от места проживания более чем на 500 метров, необходимо будет предъявить проверяющим авиабилеты. Авиабилеты позволяют передвижение по стране за 4 часа до вылета.

Во время всеобщего строго карантина Израиль продолжит принимать репатриантов.

После посещения одной из "зеленых стран" израильтянам не нужно будет соблюдать режим самоизоляции.

Возвращающие из "красных стран" должны будут провести две недели в карантине.

В случае, если израильтянин вылетел в "зеленую страну", в которой во время его пребывания изменилась эпидемиологическая обстановка, за четыре дня включения ее в "красный список" турист получит предупреждение. В течение этих четырех дней израильтяне смогут вернуться домой без последующего соблюдения режима самоизоляции.

Пресс-служба министерства здравоохранения напоминает, что в данный момент в списке "зеленых стран" числятся всего три страны. Причем статус двух из них - Хорватии и Болгарии - в ближайшие дни может измениться.

По информации сайта "Мако", в четверг, 17 мая, за сутки до вступления в силу всеизраильского карантина, в аэропорту ожидается рекордное количество пассажиров с начала эпидемии. Предполагается, что за один день через аэропорт пройдут не менее 30 тысяч человек.

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами.

Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты. При этом будут разрешены тренировки на открытом воздухе.

Гостиницы и гостевые домики ("циммеры") будут закрыты. Будут закрыты туристические объекты.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев.

На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве – не более чем 10.

Отдельно оговорены правила проведения молитв в общественных местах в период праздников: 1) разрешено проведение молитв на открытом пространстве в группах ("капсулах") до 20 человек; 2) разрешено проведение молитв в закрытом помещении в группах до 10 человек в "красных" зонах при условии соблюдения соотношения один человек на 4 квадратных метра, в "жёлтой и зеленой" зонах – до 25 человек.

Во время карантина продолжит функционировать общественный транспорт, но количество автобусов на линиях будет сокращено, а расписание будет адаптировано под потребности работающих предприятий.

14 сентября Йоав Киш, заместитель министра здравоохранения, сообщил, что во время карантина супруги, находящиеся в разводе, смогут передавать друг другу детей.

На правительство приняло решение продлить ограничения, введенные ранее в рамках программы "Светофор", до вступления в силу карантина.

Программа финансовой помощи, в соответствии с принятыми решениями, будет представлена к 17 сентября.





