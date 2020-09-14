Минтранс опубликовал схему работы общественного транспорта во время карантина

В понедельник, 14 сентября, министерство транспорта опубликовало уточнение к решению правительства о введении с 18 сентября трехнедельного карантина по всему Израилю.

Днем ранее минздрав и министерство главы правительства сообщали, что "во время карантина продолжит функционировать общественный транспорт, но количество автобусов на линиях будет сокращено, а расписание будет адаптировано под потребности работающих предприятий".

Минздрав передал, что на время карантина количество пассажиров в автобусах будет сокращено на 50% от обычной загруженности. В будние дни городские автобусы будут ходить с 05:00 до 22:00. По пятницам и субботам общественный транспорт будет работать по обычному расписанию.

Обслуживание междугородних линий будет осуществляться с воскресенья по четверг с 05:00 до 22:00.

Поезда будут ходить в будние дни с 05:00 до 22:00. Для поездки необходимо зарегистрироваться на сайте и получить посадочный талон. По пятницам и субботам железнодорожного сообщения не будет.

Также 14 сентября было принято окончательное решение не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. В ближайшие три недели он продолжит принимать и отправлять рейсы. Речь идет только о тех рейсах, которые были согласованы заранее.

Израильтяне, имеющие на руках авиабилеты, будут иметь возможность вылететь за границу. Для того, чтобы доехать до аэропорта в период, когда будет запрещено удаляться от места проживания более чем на 500 метров, необходимо будет предъявить проверяющим авиабилеты. Авиабилеты позволяют передвижение по стране за 4 часа до вылета.

Во время всеобщего строго карантина Израиль продолжит принимать репатриантов.

После посещения одной из "зеленых стран" израильтянам не нужно будет соблюдать режим самоизоляции.

Возвращающие из "красных стран" должны будут провести две недели в карантине.

В случае, если израильтянин вылетел в "зеленую страну", в которой во время его пребывания изменилась эпидемиологическая обстановка, за четыре дня включения ее в "красный список" турист получит предупреждение. В течение этих четырех дней израильтяне смогут вернуться домой без последующего соблюдения режима самоизоляции.

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами.

Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты. При этом будут разрешены тренировки на открытом воздухе.

Гостиницы и гостевые домики ("циммеры") будут закрыты. Будут закрыты туристические объекты.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев.

На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве – не более чем 10.

Отдельно оговорены правила проведения молитв в общественных местах в период праздников: 1) разрешено проведение молитв на открытом пространстве в группах ("капсулах") до 20 человек; 2) разрешено проведение молитв в закрытом помещении в группах до 10 человек в "красных" зонах при условии соблюдения соотношения один человек на 4 квадратных метра, в "жёлтой и зеленой" зонах – до 25 человек.

14 сентября Йоав Киш, заместитель министра здравоохранения, сообщил, что во время карантина супруги, находящиеся в разводе, смогут передавать друг другу детей.

На правительство приняло решение продлить ограничения, введенные ранее в рамках программы "Светофор", до вступления в силу карантина.

Программа финансовой помощи, в соответствии с принятыми решениями, будет представлена к 17 сентября.