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NEWSru.co.il :: В Израиле14 сентября 2020 г., 15:10

Признанный виновным в убийстве семьи Дауабшэ приговорен к трем пожизненным срокам

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Убийца семьи Дауабшэ в деревне Дума приговорен к трем пожизненным срокам

В понедельник, 14 сентября, окружной суд в Лоде приговорил Амирама Бен Улиэля, признанного виновным в убийстве членов семьи Дауабшэ, к трем пожизненным тюремным заключениям.

Напомним, в мае окружной суд признал виновным Амирама Бен Улиэля в убийстве трех членов семьи Дауабшэ в арабской деревне Дума в 2015 году. Амирам Бен Улиэль был признан виновным в трех убийствах, двух эпизодах поджогов, в двух эпизодах покушения на убийство и во вступлении в сговор с целью совершения преступления на расистской почве, однако оправдан по обвинению в членстве в террористической организации.

Бен Улиэль был признан виновным на основе признания, которое по утверждению его адвокатов, было получено незаконным путем с использованием запрещенных методов следствия. Однако в вердикте суда отмечается, что виновность Бен Улиэля доказан дополнительными материалами следствия.


В ночь на 31 июля 2015 года были подожжены два дома в деревне Дума (Самария). На стенах домов злоумышленники оставили надписи "Месть" и "Да здравствует царь Машиах". Один из домов был пуст, а во втором находилась семья Дауабшэ. В результате поджога погиб полуторагодовалый Али Дауабшэ, а его мать Рихам, отец Саад и старший брат получили тяжелые ожоги. Отец ребенка скончался 8 августа. В ночь на 7 сентября от полученных ранений скончалась Рихам Дауабшэ. Единственный оставшийся в живых – Ахмад Даубшэ – получил тяжелые ранения.

Изначально фигурантами этого дела были двое несовершеннолетних. Один из них был освобожден из-под стражи без предъявления ему обвинительного заключения, а второй заключил досудебную сделку с прокуратурой. В рамках досудебной сделки он был признан виновным в членстве с террористической организации без связи с делом о поджоге в Думе.

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Амирам Бен Улиэль признан виновным в убийстве семьи Дауабшэ

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