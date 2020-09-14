Разрешены семейные занятия спортом без ограничения расстояния от дома

Корреспондент телеканала "Кешет-12" Яром Абрахам в редакционном чате на сайте N12 написал, что специальная комиссия по ограничениям вечером 14 сентября одобрила еще несколько дополнений к решению правительства о карантине.

В частности, во время карантина будут разрешены занятия спортом на открытом воздухе. Проживающие вместе члены семьи смогут совершать совместные пробежки без ограничения расстояния, на которое они удалились от дома.

Израильтянам, проживающим рядом с морем, будет разрешено плавать в море, однако запрещено загорать и находиться на пляже.

Не будут закрыты детские площадки и парки, расположенные в жилых кварталах.

Согласно решению комиссии, гостиницы и циммеры во время карантина должны оставаться закрытыми.

Не будут работать парикмахерские и салоны красоты.

Кафе и ресторанам запретили оказывать услугу take away (когда клиент заказывает еду на месте и забирает заказ с собой). Заказ может приниматься через интернет или по телефону с доставкой еды на дом с помощью курьера.

Ранее министерство транспорта постановило, что на время карантина количество пассажиров в автобусах будет сокращено на 50% от обычной загруженности. В будние дни городские автобусы будут ходить с 05:00 до 22:00. По пятницам и субботам общественный транспорт будет работать по обычному расписанию.

Обслуживание междугородних линий будет осуществляться с воскресенья по четверг с 05:00 до 22:00.

Поезда будут ходить в будние дни с 05:00 до 22:00. Для поездки необходимо зарегистрироваться на сайте и получить посадочный талон. По пятницам и субботам железнодорожного сообщения не будет.

Также 14 сентября было принято окончательное решение не закрывать международный аэропорт имени Бен Гуриона на время карантина. В ближайшие три недели он продолжит принимать и отправлять рейсы. Речь идет только о тех рейсах, которые были согласованы заранее.

Во время всеобщего строго карантина Израиль продолжит принимать репатриантов.

После посещения одной из "зеленых стран" израильтянам не нужно будет соблюдать режим самоизоляции.

Возвращающие из "красных стран" должны будут провести две недели в карантине.

В случае, если израильтянин вылетел в "зеленую страну", в которой во время его пребывания изменилась эпидемиологическая обстановка, за четыре дня включения ее в "красный список" турист получит предупреждение. В течение этих четырех дней израильтяне смогут вернуться домой без последующего соблюдения режима самоизоляции.

Пресс-служба министерства здравоохранения напоминает, что в данный момент в списке "зеленых стран" числятся всего три страны. Причем статус двух из них - Хорватии и Болгарии - в ближайшие дни может измениться.

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры, продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами.

Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты.

ГБудут закрыты туристические объекты.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев.

Во время карантина не будут работать учебные заведения, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Продолжат работать учреждения для трудных подростков.

На открытом пространстве будет разрешено собираться группами не более чем 20 человек, а в закрытом пространстве – не более чем 10.

Отдельно оговорены правила проведения молитв в общественных местах в период праздников: 1) разрешено проведение молитв на открытом пространстве в группах ("капсулах") до 20 человек; 2) разрешено проведение молитв в закрытом помещении в группах до 10 человек в "красных" зонах при условии соблюдения соотношения один человек на 4 квадратных метра, в "жёлтой и зеленой" зонах – до 25 человек.

14 сентября Йоав Киш, заместитель министра здравоохранения, сообщил, что во время карантина супруги, находящиеся в разводе, смогут передавать друг другу детей.

Программа финансовой помощи, в соответствии с принятыми решениями, будет представлена к 17 сентября.