Всеизраильский карантин-2: что будет закрыто, а что продолжит работать

Министерство главы правительства и министерство здравоохранения опубликовали основные пункты плана по обузданию эпидемии в Израиле, ранее одобренные правительством. После многих его пунктов сделана пометка, что раздел нуждается в уточнении и дополнении, а также указаны ведомства, отвечающие за публикацию более подробной инструкции для населения. Инструкции должны быть опубликованы до вступления в силу карантина.

Израиль "закроется" в пятницу, 18 сентября, в 14:00. Карантин продлится, как минимум, до 11 октября. По истечении двух недель на основе статистики по заболеваемости будет принято решение, продлевать ли карантин на дополнительный срок.

Государственные и частные предприятия и учреждения, не ведущие прием населения, а также жизнеобеспечивающие структуры продолжат работу в соответствии с рекомендациями минфина, который позднее определит, какой процент от коллектива сможет находиться на рабочих местах.

В период карантина не будет приема посетителей в общественных и частных учреждениях.

Кафе и рестораны будут предоставлять исключительно услуги take away.

Не будут работать торговые центры, а также многие магазины с промышленными товарами.

Аптеки и продуктовые магазины во время карантина будут открыты.

Спортивные залы, бассейны будут закрыты. При этом будут разрешены тренировки на открытом воздухе.

Гостиницы и гостевые домики ("циммеры") будут закрыты. Будут закрыты туристические объекты.

Будет запрещено удаляться от дома более чем на 500 метров, за исключением оговоренных случаев. В пометке к этому пункту указывается, что список причин, позволяющий отдалиться от дома, будет опубликован позднее.

Во время карантина не будут работать учебные заведения, за исключением системы образования для детей с особыми потребностями. Продолжат работать учреждения для трудных подростков.

Во время карантина продолжит ходить общественный транспорт, но количество автобусов на линиях будет сокращено, а расписание будет адаптировано под потребности работающих предприятий.

Окончательное решение о работе аэропорта и авиакомпаний будет принято 14 сентября. Однако, по предварительным данным, министры склоняются к тому, чтобы не закрывать аэропорт и позволить израильтянам, купившим билеты, вылететь за границу.

На заседании правительства принято решение продлить ограничения, введенные ранее в рамках программы "Светофор", до вступления в силу карантина.