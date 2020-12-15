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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2020 г., 15:27

В больнице "Асаф а-Рофе" пожилой мужчина выстрелил в жену и покончил с собой

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В больнице "Асаф а-Рофе" пожилой мужчина выстрелил в жену и покончил с собой

Во вторник, 15 декабря, около 14:30 мужчина вошел в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине, выстрелил в пациентку, а затем покончил с собой, сообщает пресс-служба полиции.

В нейрохирургическом отделении пожилой мужчина застрелил из пистолета свою неизлечимо больную жену, а затем выстрелил в себя.

Медики констатировали смерть двух человек: мужчины 76 лет и женщины 74 лет.

Из больницы "Асаф а-Рофе" сообщают, что пациент, находившийся в соседней палате, получил легкое ранение (у него царапина на ноге от пули или осколка).


На месте происшествия находится следственная группа. Установлено, что стрелявший имел разрешение на хранение и ношение оружия, так как работал охранником.

По данным 13-го канала, стрелял мужчина, который, несмотря на пенсионный возраст, работал охранником в больнице.

Сайт Ynet публикует другую версию: стрелял житель Лода, приехавший к жене, находившейся в критическом состоянии в больнице.

Директор больницы "Асаф а-Рофе" (имени Ицхака Шамира) доктор Аснат Лев-Цион Корах рассказала 12-му телеканалу, что трагедия произошла с женщиной, которая была неизлечимо больна, очень страдала и несколько раз оказывалась в этой больнице. В момент, когда ее муж вошел в палату, женщина была в сознании, от полученного пулевого ранения она умерла сразу.

Информация уточняется.

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