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NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2020 г., 17:34

Министр внутренней безопасности порекомендовал назначить командующего МАГАВ Яакова Шабтая генинспектором полиции

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Яаков Шабтай

Министр внутренней безопасности Амир Охана принял решение назначить главу пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майора Яакова Шабтая на должность генерального инспектора полиции.

На прошлой неделе юридический советник правительства направил министру Охане письмо, в котором потребовал выполнить решение БАГАЦа о немедленном назначении генерального инспектора полиции.

Кандидатура Яакова Шабтая будет представлена на утверждение специальной комиссии по назначению высокопоставленных чиновников. Если комиссия утвердит назначение, оно будет вынесено на утверждение полицией.


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