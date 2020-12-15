Министр внутренней безопасности порекомендовал назначить командующего МАГАВ Яакова Шабтая генинспектором полиции

Кандидатура Яакова Шабтая будет представлена на утверждение специальной комиссии по назначению высокопоставленных чиновников. Если комиссия утвердит назначение, оно будет вынесено на утверждение полицией.

Заботы, из-за которых у советских женщин не было свободной минуты

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