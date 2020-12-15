Министр внутренней безопасности порекомендовал назначить командующего МАГАВ Яакова Шабтая генинспектором полиции
Министр внутренней безопасности Амир Охана принял решение назначить главу пограничной полиции (МАГАВ) генерал-майора Яакова Шабтая на должность генерального инспектора полиции.
На прошлой неделе юридический советник правительства направил министру Охане письмо, в котором потребовал выполнить решение БАГАЦа о немедленном назначении генерального инспектора полиции.
Кандидатура Яакова Шабтая будет представлена на утверждение специальной комиссии по назначению высокопоставленных чиновников. Если комиссия утвердит назначение, оно будет вынесено на утверждение полицией.
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