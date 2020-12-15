"Кан-11": со следующей недели может быть введен "мягкий карантин" на пять недель

Во вторник, 15 декабря, телеканала "Кан-11" передал, что министерство здравоохранения будет настаивать на введении со следующей недели "мягкого карантина" сроком не на три, а на пять недель.

До начала Хануки правительство постановило, что сигналом для введения "мягкого карантина" станет 2500 новых случаев заболевания, выявляемых ежедневно. В настоящий момент этот показатель составляет около 1800 случаев. По прогнозам минздрава, к установленной границе показатель приблизится в середине следующей недели.

Корреспондент "Кан-11" Кэти Дор передала, что специалисты минздрава предлагают ввести "мягкий карантин" не на три, а на пять недель, поскольку продолжающие работать школы и детские сады будут тормозить темпы снижения уровня заболеваемости.

Специалисты минздрава полагают, что в последнюю неделю (или недели) "мягкого карантина", будет разрешено проводить отдельные мероприятия, в которых смогут принять участие израильтяне, имеющие "зеленый паспорт" о прохождении прививки или наличие антител к коронавирусу после перенесенной болезни. "Зеленый паспорт" может потребоваться для посещения культурных мероприятий или торговых центров.

По данным телеканала, "мягкий карантин" будет выглядеть следующим образом:

- продолжат работать учебные заведения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах; - продолжат работать парикмахерские и салоны красоты при условии, что мастера будут принимать своих клиентов по одному; - все магазины, за исключением продовольственных, и торговые центры будут закрыты.