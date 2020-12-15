Иерусалим:
10 - 15°
Тель-Авив:
16 - 19°
Эйлат:
16 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле15 декабря 2020 г., 20:42

"Кан-11": со следующей недели может быть введен "мягкий карантин" на пять недель

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Кан-11": со следующей недели может быть введен "мягкий карантин" на пять недель

Во вторник, 15 декабря, телеканала "Кан-11" передал, что министерство здравоохранения будет настаивать на введении со следующей недели "мягкого карантина" сроком не на три, а на пять недель.

До начала Хануки правительство постановило, что сигналом для введения "мягкого карантина" станет 2500 новых случаев заболевания, выявляемых ежедневно. В настоящий момент этот показатель составляет около 1800 случаев. По прогнозам минздрава, к установленной границе показатель приблизится в середине следующей недели.

Корреспондент "Кан-11" Кэти Дор передала, что специалисты минздрава предлагают ввести "мягкий карантин" не на три, а на пять недель, поскольку продолжающие работать школы и детские сады будут тормозить темпы снижения уровня заболеваемости.


Специалисты минздрава полагают, что в последнюю неделю (или недели) "мягкого карантина", будет разрешено проводить отдельные мероприятия, в которых смогут принять участие израильтяне, имеющие "зеленый паспорт" о прохождении прививки или наличие антител к коронавирусу после перенесенной болезни. "Зеленый паспорт" может потребоваться для посещения культурных мероприятий или торговых центров.

По данным телеканала, "мягкий карантин" будет выглядеть следующим образом:

- продолжат работать учебные заведения в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах; - продолжат работать парикмахерские и салоны красоты при условии, что мастера будут принимать своих клиентов по одному; - все магазины, за исключением продовольственных, и торговые центры будут закрыты.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 11 декабря 2020
Минздрав Израиля: условия для третьего карантина могут возникнуть уже через неделю
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2020
Новых ограничений на Хануку не будет, определены критерии для введения третьего карантина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 декабря 2020
Вечерние ограничения на Хануку введены не будут

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:03 Хакеры выложили в интернет копию загранпаспорта гендиректора компании "Ширбит"
21:40 Опрос 12-го телеканала: Саар отстает от Нетаниягу всего на шесть мандатов
20:42 "Кан-11": со следующей недели может быть введен "мягкий карантин" на пять недель
19:55 Фракции от коалиции и оппозиции поддержат законопроект об упорядочивании статуса непризнанных еврейских поселков
19:54 "Кешет-12": 16 декабря Израиль получит очередную партию вакцины компании Pfizer
19:06 Состоялось первое заседание лобби по поиску решений проблем во взаимоотношениях религии и государства
18:58 И.о. генинспектора Моти Коэн сообщил, что увольняется из полиции
18:45 В Нетании мужчина, упав с электросамоката, получил тяжелые травмы
18:34 Американо-израильская делегация на следующей неделе впервые посетит Марокко
18:19 Из-за разногласий между Нетаниягу и Ганцем вновь отложено заседание правительства
...