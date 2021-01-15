Ультраортодоксы, арабы и попытки объединений левоцентристов. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Ультраортодоксальные СМИ редко попадают в поле зрения среднего израильтянина, а публикации там редко становятся поводом для обсуждения политиками. Однако 14 января стало особым днем в истории ультраортодоксальных СМИ вообще и еженедельника "Бе-Кеила" в частности. Это популярное издание опубликовало цитату депутата Кнессета от партии "Яадут а-Тора" Ицхака Пиндруса. Этот депутат в Кнессете относительно недавно, однако успеть зарекомендовать себя серьезным и речистым политиком. "Если Саар добьется победы, мы к нему присоединимся", – заявил или якобы заявил Пиндрус. Читатели еще не успели ознакомиться с деталями заявления, как Ицхак Пиндрус уже опубликовал опровержение: "Мои слова были извращены. Я сказал лишь, что если Саар получит 45 мандатов от правых и религиозных партий, "Яадут а-Тора" взвесит возможность присоединения к коалиции во главе с ним. Это то, что я сказал, не больше и не меньше", – заявил разгневанный депутат. Возмущение политиков тем, как они представлены в СМИ – не ново и заурядно. И всё же данная публикация стоит особняком, так как служит более чем серьезным сигналом об опасности для премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На протяжении последних 15 лет ультарортодоксальные партии являются наиболее надежным союзником "Ликуда". После кризиса в отношениях с Нетаниягу, вызванным реформами, инициированными в 2003 году тогдашним министром финансов, а ныне главой правительства, между ультраортодоксами и Нетаниягу существовал негласный союз. Он не предпринимал шагов, которые могут вызвать их раздражение, они давали ему надежную политическую опору. Трижды ШАС и "Яадут а-Тора" блокировали возможность "Кахоль Лаван" сформировать правительство. Перед выборами в Кнессет 24-го созыва ситуация изменилась. Недовольство харедим некоторыми шагами премьер-министра, например призывом, озвученным им в период второго карантина, не прислушиваться к словам раввина Каневски и не открывать школы, а главным образом понимание того, что эпоха Нетаниягу близится к своему завершению, подтолкнула партнеров премьер-министра к поиску политических альтернатив. ШАС и "Яадут а-Тора" по-прежнему заявляют, что поддерживают Нетаниягу, однако то тут, то там проскальзывают заявления, тревожащие премьер-министра. В политических кругах полагают, что речь идет не о тактике, а о серьезных изменениях на политической карте. Даже если слова Пиндруса действительно были переданы неточно, сам факт, что "Ба-Кеила" опубликовала их именно так, говорит о многом.

Публикации о возможности союза харедим с "Кахоль Лаван" появлялись уже после сентябрьских выборов. Однако присутствие Яира Лапида заметно снижала вероятность бегства религиозных партий из правого лагеря. "Тиква Хадаша" может стать реальной альтернативой Нетаниягу. Гидеон Саар всегда поддерживал хорошие отношения с ультраортодоксами, а Зеэв Элькин всегда умел вести сложные коалиционные переговоры. Удержать в одной коалиции Лицмана и Гафни с одной стороны и Лапида с другой будет крайне непросто, однако, если исходить из предположения о том, что лидер "Еш Атид" на сей раз не будет кандидатом в премьер-министры даже по ротации, такая коалиция возможна. Особенно если альтернативой будут пятые выборы. По всем опросам у Нетаниягу нет коалиции даже в том случае, если Нафтали Беннет вернется в лагерь его сторонников. Харедим слишком хорошо помнят 2013 год и не захотят вновь оставаться в оппозиции, имея серьезное предложение от кандидата в премьеры, даже если его не зовут Биньямин Нетаниягу.

Глава "Ликуда" понимает всю сложность ситуации, в которой оказался. Для того, чтобы сохранить блок своих сторонников, ему необходимо находиться после выборов в непосредственной близости от границы 61 мандата. Это даст Нетаниягу карты в момент торга по вопросу о том, к кому присоединятся Дери, Лицман, Гафни и Беннет. Для сохранения блока Нетаниягу в эти дни предпринимает отчаянный и беспрецедентный шаг – приступил к попытке привлечь на свою сторону арабских избирателей. На протяжении многих лет лидеры правых партий, а тем более глава правительства не "охотились" за голосами израильских арабов, логично полагая, что они голосуют или за арабские партии, сформировавшие Объединенный арабский список , или в крайнем случае за МЕРЕЦ. Изменилась ли ситуация сейчас? Далеко не факт. Во всяком случае, разговоры, звучащие сегодня в "Ликуде" о том, что партия намерена получить до пяти мандатов арабского сектора, вряд ли имеют много общего с реальностью.

И в то же время поездка Нетаниягу в Нацерет, сделанные там заявления, в том числе извинения, принесенные за высказывания 2015 года ("Арабы мчатся на избирательные участки"), имеют вполне конкретную цель. Глава правительства пытается продемонстрировать изменение тона в отношении арабского населения. По мнению многих именно резкие высказывания Нетаниягу и других представителей "Ликуда" привели к консолидации арабского сектора, созданию Объединенного арабского списка. Нетаниягу надеется путем публичных выступлений понизить уровень гнева, а как следствие уровень готовности арабских избирателей идти голосовать. Скорее всего в ближайшие недели мы узнаем имя арабского кандидата, который будет кооптирован в предвыборный список "Ликуда". Чтобы лишить конкурентов козырной карты, "Ликуд"" опубликовал заявление, согласно которому партия не будет не только формировать коалицию вместе с партией РААМ во главе с Мансуром Аббасом, но и не намерена опираться на РААМ. Представление "внешнего" кандидата, не связанного с РААМ или с любой другой партией, входившей а Объединенный арабский список, дает Нетаниягу возможность продолжать "охотиться" на голоса арабских избирателей и формально не нарушать табу на союз с арабскими партиями.

На левоцентристском фланге партии разделились на две явные, но неравные группы: партии, которые ищут с кем объединиться, и партии, с которыми хотят объединиться.

Несмотря на проникновенное выступление Бени Ганца, никто из политических игроков не захотел с ним встретиться. Это, кстати, не означает, что глава "Кахоль Лаван" стал персоной нон-грата в левоцентристских кругах. Накануне автомобиль Моше Яалона (впрочем, его к левоцентристам отнести сложно) видели у дома Бени Ганца. Пока нет результатов переговоров, если переговоры действительно велись. Как бы то ни было глава партии "А-Исраэлим" Рон Хульдаи уже объявил, что не станет объединяться с Ганцем. "А-Исраэлим" и "Еш Атид" остаются основными партиями левоцентристского лагеря, кроме МЕРЕЦ, преодолевающими по опросам, электоральный барьер. Именно поэтому партии, которым грозит провал на выборах, хотят объединяться именно на платформе более сильных партий. Лапид и Хульдаи выжидают, понимая, что чем ближе к 4 февраля, ко дню подачи предвыборных списков, тем сложнее мелким партиям будет торговаться. "Кахоль Лаван" также преодолевает электоральный барьер, однако балансирует на самой его границе.

Предвыборная кампания по-прежнему находится на этапе формирования списков, альянсов и блоков. Ожидается, что до 4 февраля на левом фланге политической карты Израиля появятся новые блоки. Если этого не произойдет, и каждая партия будет баллотироваться в Кнессет сама по себе, можно ожидать потери сотен тысяч голосов избирателей. От этого выиграет лишь один человек – премьер-министр Биньямин Нетаниягу.