adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
20 - 34°
Тель-Авив:
22 - 31°
Эйлат:
28 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.427 ₪ 3.478 ₪
Иерусалим:
20 - 34°
Тель-Авив:
22 - 31°
Эйлат:
28 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    adv_11 ar_right_wwh
    adv_12 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    21:24 "Сделка Нетаниягу": возле дома Мандельблита прошла бурная демонстрация
    20:45 Генпрокуратура Казахстана сообщила, что в ходе январских волнений погибли 225 человек
    17:58 Министр финансов и глава НДИ Авигдор Либерман заразился коронавирусом
    16:14 В Израиле бушует зимняя буря. Снегопад на Хермоне
    13:05 Извержение подводного вулкана в Тихом океане вызвало угрозу цунами в Новой Зеландии и на Фиджи
    10:45 Стрельба в концертном зале города Юджин в Орегоне; шесть пострадавших
    08:42 Коронавирус в мире: более 324 млн заразились, более 5,5 млн умерли. Статистика по странам
    06:46 Годовой рост цен на квартиры составил 10,6%
    adv_13 ar_right_2
    adv_14 ar_right_3
    adv_15 ar_right_4
    adv_16 ar_right_5