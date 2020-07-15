Страховки в Израиле: где, что и сколько. Опрос NEWSru.co.il

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос о страховании израильтян.

Мы планируем выяснить: какие страховые компании выбраны нашими читателями, насколько они довольны этими компаниями и в какой степени доверяют своим страховым агентам, какие виды страховок имеют, какие средства расходуют на страховки и т.д.

При этом, в частности, будет выяснено: из каких компаний чаще уходят клиенты.

Внимание: опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле

Страховки в Израиле. Принять участие в опросе (вам предстоит ответить на 16 вопросов)