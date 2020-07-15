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NEWSru.co.il :: В Израиле15 июля 2020 г., 07:49

Страховки в Израиле: где, что и сколько. Опрос NEWSru.co.il

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Страховки в Израиле: где, что и сколько. Опрос NEWSru.co.il

На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос о страховании израильтян.

Мы планируем выяснить: какие страховые компании выбраны нашими читателями, насколько они довольны этими компаниями и в какой степени доверяют своим страховым агентам, какие виды страховок имеют, какие средства расходуют на страховки и т.д.

При этом, в частности, будет выяснено: из каких компаний чаще уходят клиенты.


По результатам опроса будет составлен рейтинг страховых компаний среди наших читателей.

Внимание: опрос предназначен для читателей, живущих в Израиле

Страховки в Израиле. Принять участие в опросе (вам предстоит ответить на 16 вопросов)

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