Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы
Около 21:00 в округе Эшколь был слышен взрыв, похожий на взрыв от падения ракеты. Об этом сообщила израильская мониторинговая группа, отслеживающая события в Иудее и Самарии, а также на границе с Газой.
Новостная службы медиакорпорации "Кан" написала в своем "твиттере", что ни в одном из населенных пунктов не сработали сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле.
Согласно этим сообщениям, ракета упала на незастроенной местности, не причинив ущерба.
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы в сторону израильской территории.
Отметим, что последний раз территория Израиля подвергалась обстрелу из сектора Газы в ночь на 6 мая. Хотя ракета упала на пустыре, не причинив никакого ущерба, в ответ на ракетный обстрел танки и артиллерия ЦАХАЛа нанесли удары по трем наблюдательным пунктам боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) в секторе Газы.
15 июня ливанская газета "Аль-Ахбар" написала, что власти Израиля после двух недель угроз на высоком уровне, ежедневного давления на местах и вмешательства посредников" согласились на передачу в сектор Газы очередного "катарского гранта". Палестинское агентство Maan написало, что речь идет о 50 миллионах долларов. Власти Израиля эти публикации не подтверждают и не комментируют.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)
2020-й год.
Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Апрель. Ни одного обстрела.
Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.
Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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