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NEWSru.co.il :: В Израиле15 июня 2020 г., 22:24

Ракетный обстрел израильской территории из Газы и ответ ЦАХАЛа

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Ракетный обстрел израильской территории из Газы и ответ ЦАХАЛа

Спустя час после того, как в округе Эшколь упала ракета, запущенная из сектора Газы, в палестинских источниках появились сообщения об ударе ВВС ЦАХАЛа по объектам ХАМАСа.

После полуторамесячного затишья в понедельник, 15 июня, израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газы.

Сообщения о взрыве в округе Эшколь появились около 21:00. Ни в одном из приграничных населенных пунктов не было сирен, предупреждающих о возможном обстреле.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, ракета упала на незастроенной местности, не причинив ущерба. Сигнал тревоги через мобильное приложение Управления тылом получили только фермеры, которые могли находиться в районе падения снаряда.


Спустя час после обстрела в палестинских источниках появилась информация об ответном ударе ВВС ЦАХАЛа. Палестинская мониторинговая группа, ведущая в "твиттере" блог Gaza Report, пишет, что удары наносятся в районе Хан-Юниса и Рафаха.

Согласно этому источнику, целями атаки стали наблюдательные посты "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАС), а также недействующий аэропорт в Рафахе.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военно-воздушные силы нанесли удар по подземному объекту террористической инфраструктуры ХАМАСа на юге сектора Газы. Кроме того, из танковых орудий были обстреляны наблюдательные вышки террористической группировки.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.


Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.


2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.

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