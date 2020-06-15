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NEWSru.co.il :: В Израиле15 июня 2020 г., 08:16

В "Ликуде" требуют изменения коалиционных соглашений и намекают на возможность выборов

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Биньямин Нетаниягу и Бени Ганц. 14 июня 2020 года

В "Ликуде" не исключают возможности скорого развала правительства национального единства. "Брак между нами и "Кахоль Лаван" завершится разводом гораздо быстрее, чем многие думают", – цитирует телеканал "Кешет" слова высокопоставленных источников в "Ликуде".

По утверждению этих источников, Нетаниягу ищет хороший повод и правильное время для того, чтобы пойти на выборы. "Не исключено, что это произойдет после принятия государственного бюджета", – заявляют в "Ликуде".

Результаты опросов, согласно которым "Ликуд" одерживает уверенную победу и может сформировать право-религиозную коалицию без партии НДИ, укрепляет мнение ликудников.


В окружении премьер-министра не скрывают своего недовольства тем, как выглядит союз с "Кахоль Лаван". Высказывания депутатов и министров от партии Бени Ганца в поддержку юридического советника правительства вызывают раздражение в "Ликуде". Приближенные Нетаниягу недовольны и "нелояльными" заявлениями некоторых депутатов от "Кахоль Лаван". "Мы верим в Нетаниягу, но не верим Нетаниягу", – заявила недавно министр социального равноправия Мейрав Коэн.

На фоне атмосферы недоверия между партиями коалиции возникают инициативы по изменению коалиционного соглашения. Как сообщает "Кешет", в "Ликуде" настаивают на принятии закона, который обеспечит продолжение пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра до выборов, даже если БАГАЦ объявит коалиционные соглашения недействительными.

Согласно действующим соглашениям, в этом случае пост премьер-министра займет Бени Ганц. В "Ликуде" требуют принять закон, меняющий условия работы коалиции. Более того, в окружении Нетаниягу заявляют, что "норвежский закон", который важен для "Кахоль Лаван", не будет принят, если Ганц не согласится на изменения коалиционных соглашений. "Для нас продолжение пребывания Нетаниягу на посту премьер-министра в случае срыва порядка ротации не менее важно, чем "норвежский закон" для "Кахоль Лаван"", – заявил глава коалиции Мики Зоар.

Ожидается, что "норвежский закон", позволяющий министрам подавать в отставку из Кнессета на время каденции, не будет вынесен на голосование во втором и третьем чтениях на этой неделе.


Натан Эшель, приближенный премьер-министра, также подверг критике "Кахоль Лаван". "Министры, которые еще не уточнили, где находится стоянка в их министерствах, выступают с личными нападками на премьера. Я бы не стал делать им шикарные подарки в виде "норвежского закона", формулировка которого отличается от той, что была согласована в коалиционных соглашениях", – заявил он.



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