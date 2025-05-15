Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1177-й день войны

Минобороны РФ 15 мая 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Купянск, Паламаревка, Нечволодовка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Веролюбовка, Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Разино, Новооленовка, Новая Полтавка, Димитров и Петровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Черного моря. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 662 самолета, 283 вертолета, 57275 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23339 танков и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24911 орудий полевой артиллерии и минометов, 35489 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 107600 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 138 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).