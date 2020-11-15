Нетаниягу признал неэффективность введения ночного "комендантского часа" по всей стране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил, что не видит смысла вводить ночной "комендантский час" по всей стране, поддержав профессора Нахмана Аша, сменившего профессора Рони Гамзу на посту координатора по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. По мнению Аша, такая мера была бы неэффективной.

Аш настаивает на введении блокады в шести "красных" населенных пунктах с самым высоким уровнем заражения (вычисляемым как отношение числа зараженных к численности населения). Он также рекомендует ввести ночной "комендантский час" в десяти "оранжевых" населенных пунктах.

Заседание кабинета министров по борьбе с эпидемией коронавируса продолжается. На заседании обсуждается введение комендантского часа параллельно с возобновлением работы торговых центров на открытом воздухе.

Напомним, решения по этим вопросам должны были принять в минувший четверг, однако министры не пришли на заседании к соглашению.

Коронавирус в Израиле. Статистические данные

В 19:14, в воскресенье, 15 ноября, министерство здравоохранения опубликовало уточненные данные по эпидемии коронавируса, верные на 18:06. Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 323741 заразившихся. При этом в настоящий момент заражены 7629 человек. 2732 заболевших COVID-19 умерли.

561 заболевший в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 304 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 151 из них в критическом состоянии, 133 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 103 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 12933 тестов. В 2,3% случаев выявлялся коронавирус.

Свыше 78% зараженных в возрасте до 50 лет.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в Иерусалиме (949), Тель-Авиве-Яффо (343) и Нацерете (338). В прочих населенных пунктах зараженных менее 300.

Возраст умерших: 6-108. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 58-42%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима, Тель-Авива-Яффо и Бней Брака.

Индекс инфицирования вырос до 1

13 ноября минздрав Израиля сообщил, что индекс инфицирования R0 коронавирусом в стране вырос до 1. То есть в среднем каждый зараженный заражает еще одного человека, а потому число зараженных не сокращается.

Во многих населенных пунктах, особенно в арабском секторе, индекс инфицирования в течение последней недели стабильно >1.

Напомним, что в середине октября решение о начале постепенного выхода из режима жесткого общего карантина было обусловлено несколькими факторами: 1) в день должно выявляться не более 2000 новых зараженных коронавирусом (достигнуто и в течение последних недель так и есть), 2) процент положительных тестов должен быть менее 10% (достигнуто, в течение последних недель не выше 3%), 3) индекс инфицирования R0 не более 0,8 (было достигнуто, но сейчас индекс выше), 4) отношение тяжелобольных к текущему числу зараженных менее 3% (почти достигнуто, в настоящее время около 4%, но считает не самым существенным).

Рост индекса инфицирования может привести к отказу правительства от дальнейших шагов по ослаблению карантинного режима.

Постепенный выход из режима общего карантина

С 1 ноября начался второй этап программы выхода из режима общего карантина, когда кабинет министров по коронавирусу утвердил следующие решения:

- Разрешено проведение уроков вождения (водитель и два пассажира в автомобиле).

- Разрешена работа дневных центров и клубов для пенсионеров, служб по оказанию помощи одиноким пожилых людям, библиотек для слепых.

- Разрешена работа мест для тренировок или соревнований профессиональных спортсменов.

- Разрешено посещение заповедников, национальных парков, объектов культурного и археологического наследия, расположенных на открытых территориях.

- Разрешено открытие гостевых комплексов, состоящих не более, чем из 4 отдельно стоящих циммеров, в каждом их которых могут проживать только члены нуклеарной семьи. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5,000 шекелей.

- Разрешена работа парикмахерских и косметических салонов, оказание дополнительных медицинских услуг, таких как иппотерапия, психотерапия, лечебное плавание и т.д.

- Разрешена работа автокинотеатров.

- Разрешено проведение религиозных церемоний в присутствии 10 человек в помещении и 20 - на открытом пространстве. За нарушение предусмотрен штраф в размере 500 шекелей каждому присутствующему.

- Разрешено проведение свадеб, вечеринок, организованных поездок и прочих церемоний при участии до 10 человек в помещении и до 20 - на открытом пространстве (максимум 20 участников).

Администраторам общественных и коммерческих предприятий, а также владельцам частных помещений запрещено проводить эти мероприятия, а поставщикам услуг, таких как фотография, кейтеринг, музыка, освещение и инфраструктура, запрещено предоставлять свои услуги на этих мероприятиях или на мероприятиях, количество участников которых превышает разрешённое. За нарушение предусмотрен штраф в размере 5.000 шекелей.

- Администратор общественного или коммерческого предприятия обязан сохранять информацию о посещениях, которые должны осуществляться по предварительной договорённости или записи, для проведения в случае необходимости эпидемиологического расследования.

С 8 ноября открылись магазины, имеющие отдельный вход с улицы (не все). Около многих магазинов из-за большого числа желающих сделать покупки и строгих карантинных мер внутри помещений образуются очереди.

Правительство взвешивает возможность замораживания дальнейших шагов по выходу из карантина. 12 ноября в ходе заседания кабинета министров по борьбе с коронавирусом Биньямин Нетаниягу завил, что решение по поводу третьего этапа выхода из карантина должно быть отложено на начало следующей недели. 15 ноября состоялось очередное заседание по этой теме.