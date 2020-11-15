ЦАХАЛ атаковал объекты ХАМАСа в Газе в ответ на ракетный обстрел израильской территории

Рано утром в воскресенье, 15 ноября, военно-воздушные силы и танки Армии обороны Израиля нанесли серию ударов по целям в секторе Газы в ответ на ночной ракетный обстрел израильской территории.

Пресс-служба ЦАХАЛа передает, что были атакованы подземная инфраструктура и военные объекты террористической организации ХАМАС.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, сообщает, что израильские самолеты и вертолеты атаковали объект в районе старого аэропорта около города Рафах, на юге сектора Газы. Также были атакованы наблюдательные пункты полиции ХАМАСа к востоку от района Зейтун и около Бейт-Лахии на севере сектора. Причинен значительный ущерб. Сведений о пострадавших нет.

Около двух часов ночи жителей Ашкелона разбудило несколько сильных взрывов. При этом сирен системы раннего предупреждения о ракетном обстреле в городе не было. Вскоре сирены прозвучали в Ашдоде и округе Шфела, сильный взрыв слышали жители Гуш-Дана. Сайт 0404.co.il написал, что системой ПРО "Железный купол" были сбиты две ракеты - одна в округе Шфела, другая - в центре страны.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в ночь на 15 ноября был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы. Одна из ракет упала на незастроенной территории недалеко от Ашдода. Поскольку не было угрозы падения ракеты в черте города, в этом случае не была задействована система "Цева Адом". Вторая ракета была сбита системой ПРО. Нет данных о пострадавших и раненых.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

2020-й год.

Ноябрь. 2 ракеты. Одна сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Октябрь. 5 ракет. Одна сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Сентябрь. 15 ракет. 9 сбиты системой ПРО. Пять раненых.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.