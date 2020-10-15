Фуад Ахундов: "Почему Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не из России?" Интервью

Редакция NEWSru.co.il обратилась к руководству Азербайджана и Армении с просьбой ответить на вопросы по поводу отношений с Израилем на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе.

Заведующий сектором стратегических исследований и планирования администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов ответил на вопросы нашей редакции.

Беседовала Алла Гаврилова.

Также см. интервью с помощником президента Армении Сергеем Мелконяном.

Расскажите о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Израилем. Когда началось сближение, которое мы наблюдаем сейчас?

Как вы знаете, Азербайджан – одна из немногих стран, где никогда не было антисемитизма. Мы уважительно называли евреев "еврей йерли", "нашенские родные евреи". Поэтому с первых дней независимости Азербайджана выходцы из нашей страны в Израиле начали налаживать отношения между нашими странами во всех сферах, в том числе в военной отрасли.

Если можно, о сотрудничестве в военной отрасли более подробно.

Обязательно расскажу, но сначала я бы хотел сказать несколько слов об истоках этого сотрудничества. Между Азербайджаном и Арменией существует конфликт, совершенно очевидный. Корень этого конфликта заключается в правовом нигилизме. Конфликт начался еще в советское время, когда в 1988 году армяне Нагорного Карабаха стали требовать присоединения к Армении. Им объясняли, что в Конституции есть об этом даже отдельная статья… Как это было у Ленина? "Самоопределение вплоть до отделения" (Наш собеседник цитирует принятую в ноябре 1917 года Советом народных комиссаров "Декларацию прав народов России", где одним из принципов национальной политики фигурирует "право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства" – здесь и далее примечания редакции). Чтобы этого не произошло, в Конституцию СССР 1977 года была вписана статья о том, что границы между союзными республиками могут меняться только по взаимному соглашению. Армяне, грубо говоря, заявляют, что им на это наплевать. Все четыре резолюции СБ ООН требуют выведения войск из семи оккупированных районов Азербайджана, а Пашинян (Никол Пашинян, президент Армении) говорит, что "для нас нет оккупированных территорий". В 1993 году в New York Times написали, что в Ереване сорокатысячная процессия во главе с президентом хоронит международного террориста Монте Мелконяна. Но армяне говорят: "Это у вас он международный террорист, а у нас – национальный герой".

Итак, ООН требует вывести войска из оккупированных территорий (все четыре резолюции ООН по Карабаху – 822, 853, 874 и 884 – говорят о прекращении оккупации, немедленном прекращении военных действий и определении статуса Нагорного Карабаха). Как вы понимаете, СБ ООН выражает мнение всей мировой общественности. То есть, весь мир требует от Еревана вывести войска, а Пашинян говорит, что оккупированных территорий нет. Значит, Азербайджан должен освобождать свои территории сам. Поэтому нам пришлось строить свою армию и укреплять сотрудничество в военной сфере с другими странами – не только с Израилем, но и с США, Россией, Чехией.

Кто является основным поставщиком оружия в Азербайджан?

Конечно, Россия. Почему, кстати, Ереван отозвал своего посла из Израиля, но не отозвал из России, Чехии, США? Потому что Израиль самый маленький?

Кстати, для борьбы с оккупацией мы имеем право просить о военной помощи другие страны, но мы этого не делаем, у нас совершенно самодостаточная, современная армия, и в ее модель никак не вписываются какие-то боевики на пикапах с пулеметами.

Это фейк. Говорят, турки сбили армянский самолет. Но можно же было за это время найти на территории Армении обломки турецкого снаряда? Все это грамотный поток фейков. Как только мы начали контрнаступление, они начали наступление в информационном пространстве. Они публикуют изображения танков, взрывающихся чуть ли не от атомной бомбы, рассказывают про турецких военных и сирийских боевиков, которые воюют на нашей стороне. Все это фейки.

Несмотря на то, что мы мусульмане, джихадистское подполье всегда воевало на стороне Армении. Мы еще в 1988 году слышали там арабскую речь. Тот самый их национальный герой Монте Мелконян совершал теракты вместе с исламистами. Исламисты воюют на стороне Армении, из Сирии туда летят самолеты.

Западные и арабские СМИ регулярно сообщают о сотрудничестве между Израилем и Азербайджаном против Ирана. Например, в NYT писали, что именно через Азербайджан "Мосад" вывез из Ирана "ядерный архив", а ливанские СМИ сообщали, что израильские БПЛА вылетали с аэродромов в Азербайджане, чтобы атаковать шиитские цели в Ираке. Что вы можете рассказать о стратегическом сотрудничестве Азербайджана и Израиля против Ирана?

Это все какие-то фантазии. Я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Это как сказки о турецких F-16 – как они могут залетать на территорию Армении, если там находятся российские войска и ПВО?

Министерство обороны Израиля обычно не комментирует военно-техническое сотрудничество между нашими странами, однако минобороны Азербайджана этого не скрывает. Что вы можете рассказать нам о том, как реализуется план совместного азербайджано-израильского производства беспилотной авиатехники?

В каких сферах, кроме оружейной?

Сотрудничество очень широкое, мы стараемся сотрудничать во всех сферах. Я знаю, что есть плотное сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Почему до сих пор не открыто в Израиле азербайджанское посольство?

Честно говоря, я не знаю. Но и без посольства у нас все хорошо. С Израилем нам вообще решать любые вопросы легче, чем с другими странами, потому что там наш народ и здесь наш народ, и диалог нам вести очень легко.

С вашего позволения я бы хотел вспомнить кое-что еще. Вам это может показаться невероятным, но у нас был геноцид Ходжалы (Ходжалинская резня). Погибли 613 человек, это четыре Хатыни. Скальпировали детей, женщин, стариков. Бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу, автору книги о карабахском конфликте "Черный сад", сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не смогут поднять руку на мирных граждан. Однако мы смогли сломать этот стереотип". И это заявил президент Армении. Правда, в то время он был полевым командиром и сам принимал участие в убийствах.

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявлял, что армяне и азербайджанцы "генетически несовместимы". Представляете, тысячи людей, моих друзей, состоящих в смешанных браках, "генетически несовместимы". У вас в Израиле наверняка тоже есть армяно-азербайджанские семьи. А его жена, Белла Кочарян, на открытии банка крови, заявила, что "кровь в этом банке должна быть исключительно армянской". Вы понимаете? Речь идет о нацистах. Если вы думаете, что мы в Карабахе собираемся кого-то убивать, вы глубоко ошибаетесь. Мы в Карабахе освобождаем народ от нацистской хунты. Они нас лично об этом просят, сами жители Карабаха говорят сейчас, что хотят как раньше дружить с азербайджанцами.

Армяне углубились на 150 километров внутрь территории Азербайджана и построили там огромными бетонными блоками линию обороны. Какая страна стала бы это терпеть? Они все время устраивали провокации, и мы ждали их наступления и хорошо подготовились. Возникает вопрос – что делают солдаты армянской регулярной армии за 150 километров от границы Армении внутри территории Азербайджана? Зачем матери их туда посылают? Они нарушили перемирие, обстреляли город Гянджа, там погибли 11 человек. Мы ведем огонь по военным объектам, а они – по гражданским. Мало того, Ереван обратился за помощью в ОДКБ, хотя ОДКБ, как и ООН, признает принцип территориальной целостности. Ереван зря думает, что в ОДКБ будут им помогать.

Азербайджан – цветущий край, и в 80% своей территории мы вкладываем большие деньги. А армяне вцепились в эти оккупированные 20% территории и не дают тому же армянскому народу в Карабахе лакомиться большим азербайджанским пирогом. Азербайджан входит в первую десятку стран мира по автодорогам. Вся страна процветает, но они хотят, чтобы карабахские армяне жили в такой же нищете, как все остальные в Армении.

Какова роль внешних игроков в карабахском конфликте?

Россия пытается остановить конфликт. Она не принимает участие в конфликте, как надеялись армяне, а ведет себя очень грамотно. Я хочу подчеркнуть, как противоречива риторика армян. С одной стороны, Пашинян говорит, что в Нагорном Карабахе воюет карабахская армия. С другой – когда призвали в армию его сына, они с женой, как это обычно происходит, поехали навестить сына. Поехали в Карабах. То есть гражданин Армении, призванный минобороны Армении, воюет в Карабахе. Полная несуразица. Очевидно, кто прав в этом конфликте, а кто нет. Международное право на нашей стороне, но мы очень не хотим убивать людей. Наш президент обращался к армянским матерям с просьбой не посылать в Азербайджан своих детей. В одном месте мы предлагали им сдаться, а они не сдаются, насмерть стоят.

Насчет Турции – это наш братский народ. Они нас морально поддерживают. А другая поддержка нам не нужна, у нас совершенно самодостаточная армия.

СМИ, в основном армянские и российские, сообщают о применении израильских наступательных вооружений в зоне карабахского конфликта. Вы не могли бы это прокомментировать?

В зоне конфликта работает в основном артиллерия, но мы наносим и беспилотные удары. Армяне пытаются идти в контрнаступление, но мы не отдали им обратно ни одного села, хотя они постоянно ведут по ним обстрелы.

Насколько для азербайджанского общества неприемлемо признание геноцида армян в Османской империи?

В Турции сейчас официально проживают 100 тысяч армян. А неофициально ездят на заработки еще 100 тысяч, но турецкое правительство закрывает на это глаза. При этом в Армении нет ни одного турка. О каком геноциде вы говорите? В Армении с 1918 по 1921 год азербайджанское население сократилось на 40 процентов, об этом еще армянин Микоян писал. Вот где был настоящий геноцид. И мононациональная страна сегодня Армения, а не Турция.

И еще один действительно уникальный факт про Армению. Я не знаю другой такой страны, которая бы поменяла бы все свои топонимы, без исключения. Это просто топонимическая чистка. Я современным энциклопедиям не верю, но вы возьмите любую советскую энциклопедию и найдите там любое наименование в Армении. Откуда взялся Степанакерт? Был такой Степан, бандит и большевик, который убивал азербайджанцев. А историческое название города – Ханкенди, "ханское село". Ереван до 1931 года был Эриванем. Вы знаете другую страну, где бы все без исключения топонимы были бы переименованы на свой лад? И еще про нацизм. В центре Еревана стоит еще один нацистский памятник – архитектору Александру Таманяну. Я сам по образованию инженер-строитель. Есть такой красивый тезис о том, что архитекторам памятники не ставят, потому что лучший памятник архитектору – это его строения. Бывают исключения. Например, памятники Синану в Стамбуле, но Синан руководил там самыми значительными проектами. А Таманян построил в Ереване всего три здания. А памятник ему воздвигли за то, что он является автором генерального плана развития Еревана. И этот план тоже уникален, потому что это единственный в мире план города, не предусматривающий сохранения исторического центра, а предусматривающий его разрушение. В центре Еревана была средневековая крепость, очень похожая на бакинскую. В итоге армяне переиначили все топонимы на армянский лад, разрушили всю азербайджанскую архитектуру и построили советскую. И стали выдавать албанскую архитектуру за армянскую. Сейчас в Армении есть армянские церкви, но до этого были только албанские. Они сделали все, о чем мечтал Гитлер. Гитлер мечтал сделать мононациональную страну, но не смог. А они смогли. Гитлер мечтал разрушить красивые города – Москву, Краков, Париж, Прагу, но не смог. А они смогли. Гитлер хотел переиначить те же Москву и Петербург, но не смог. А они это сделали. Поэтому я и говорю, что армянский народ – это жертва армянского нацизма.



