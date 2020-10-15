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NEWSru.co.il :: В Израиле15 октября 2020 г., 01:01

Правительство Израиля одобрило возобновление авиасообщение в рамках программы "открытое небо"

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Правительство Израиля одобрило возобновление авиасообщение в рамках программы "открытое небо"

В ночь на четверг, 15 октября, правительство Израиля одобрило решение о возобновлении авиасообщения в соответствии с программой "открытое небо" (как это было до введения общего карантина). Аэропорт Бен-Гурион начнет работу в этом режиме в полночь с 15 на 16 октября.

В пятницу, 16 октября, возобновят полеты из Израиля 30 зарубежных авиакомпаний. В воскресенье, 18 октября, ожидается 24 рейса израильских авиакомпаний "Эль-Аль" и Israir, позднее на следующей неделе возобновит полеты авиакомпания "Аркия".

В здании аэропорта возобновят работу кафе и рестораны.


Один из основных принципов: израильтяне, вылетающие в "зеленые" страны, не должны будут находиться в режиме самоизоляции после возвращения в Израиль, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус, если в течение 14-дней перед возвращением они не посещали "красные страны". Список "зеленых стран" будет уточняться каждые две недели в соответствии с данными Евросоюза и оценками минздрава Израиля.

Программа "открытое небо" была введена в действие в середине августа, однако уже через месяц она была приостановлена на фоне решения правительства о повторном введении общего карантина.

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