Кабинет по борьбе с коронавирусом начал снимать ограничения

В четверг, 15 октября, кабинет министров по борьбе с коронавирусом продолжил обсуждение стратегии постепенного выхода из карантина. В частности, обсуждение было сосредоточено на возобновлении работы дошкольных учреждений, малых предприятий и кафе.

Это заседание, как и все предыдущие, проходило в режиме телеконференции.

После 17:00 началось голосование. По данным на 17:59, в соотвествии с решением кабинета, в воскресенье, 18 октября:

- возобновят работу детские сады;

- откроются малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

- кафе и рестораны начнут оказывать услуги take away;

- снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

- откроются национальные парки и пляжи.



Арье Дери выключил Zoom и покинул заседание, возмущенный словами Нетаниягу о необходимости сохранения карантина в ультраортодоксальных населенных пунктах. В окружении министра заявляют, что он был разочарован словами главы правительства.

Организации, которым принадлежат детские сады и ясли, работу которых контролирует государство, заявили, что не смогут открыться раньше понедельника, 19 октября, так как не успели подготовиться к приему детей.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, хотя голосование закончилось, кабинет продолжает обсуждение того, как будет организована работа детских садов.

Ассоциация рестораторов приветствовала решение правительства разрешить услуги take away, сообщив, что это позволит 3 тысячам предприятий и 20 тысячам израильтян вернуться к работе.

Министр финансов Исраэль Кац приветствовал решения кабинета. "Данное решение позволит части значимых секторов израильской экономики вернуться к работе. Это предотвратит потерю ВВП в размере 13 миллиардов шекелей, а также снизит уровень безработицы. Мы надеемся, что вскоре произойдет дальнейшее снижение уровня заболеваемости, что позволит открыть все бизнес-предприятия и учреждения в государстве Израиль для работы в полном объеме", - отметил министр финансов Исраэль Кац.

Внедрение следующего этапа послаблений начнется не ранее, чем через две недели. Обсуждение нового этапа снятия карантина запланировано на следующую неделю.