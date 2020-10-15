Сергей Мелконян: "Израильское оружие серьезно влияет на соотношение сил на поле боя". Интервью

Редакция NEWSru.co.il обратилась к руководству Азербайджана и Армении с просьбой ответить на вопросы по поводу отношений с Израилем на фоне боевых действий в Нагорном Карабахе/Арцахе.

Помощник президента Армении, сотрудник отдела Израиля и еврейских общин в Институте востоковедения РАН, Сергей Мелконян ответил на вопросы нашей редакции.

Беседовала Алла Гаврилова.

Также см. интервью с сотрудником администрации президента Азербайджана Фуадом Ахундовым.

В последние годы отношения между Арменией и Израилем заметно улучшились. Что мешает еще большему сближению двух стран?

Армянская сторона пошла на довольно серьезный шаг, даже на мини-революцию во внешнеполитических отношениях. Армения отказалась от неформальных предусловий, связанных с признанием геноцида, и вывела этот вопрос за скобки. Армения, несмотря на оправданное негодование в соседнем Иране, а это одна из двух стран, с которыми у Армении есть открытая граница, и негодование в арабском мире, где живет большая часть армянской диаспоры, понимая важность и необходимость развивать отношения с Израилем, пошла на такой серьезный внешнеполитический шаг. Посольство работало буквально месяц, и мы все понимаем, что за такой короткий период невозможно реализовать серьезные совместные проекты.

А в связи с тем, что Израиль поставляет Азербайджану вооружение во время боевых действий, армянская сторона была вынуждена отозвать посла. Тем самым диалог на данный момент по крайней мере временно вынуждено заморожен. Но, конечно, на уровне президента Армении есть диалог. Полагаю, есть соответствующие контакты и на уровне других ведомств.

Израиль отнюдь не самый крупный поставщик оружия Азербайджану. Гораздо более крупными поставщиками оружия являются Россия, США, Чехия. Почему, тем не менее, у Еревана именно к Израилю есть такие претензии, которые привели практически к разрыву дипломатических отношений?

Заместитель министра обороны Армении говорил, что Израиль поставляет в Азербайджан оружие под видом гуманитарных грузов. Что имеется в виду? Нам известно о рейсах из аэропорта Увда в Азербайджан, но наши власти не давали никаких комментариев по поводу грузов, отправленных этими самолетами.

Не только под видом гуманитарных грузов. Компании, которые совершают рейсы из Тель-Авива или Увды в Баку, традиционно занимались перевозом вооружений. Здесь никаких сомнений ни у кого быть не может. Сейчас, по моим подсчетам, в Баку приземлился уже пятый такой рейс. А со стороны израильского руководства – тотальное молчание. Абсолютно никто не выступил ни с каким заявлением, не призвал хотя бы не использовать это вооружение против мирного населения. Потому что мои друзья, мои коллеги, которые в это время находились в Степанакерте под бомбежкой, присылали мне в режиме реального времени видео с разрывными снарядами, которые запрещены, и это снаряды израильского производства. Степанакерт находится далеко от линии фронта, и невозможно оправдать обстрелы тем, что идет война.

Вы говорите про кассетные бомбы?

Да.

Ударные беспилотники, беспилотники-камикадзе, ракеты LORA. Именно эти три компонента влияют на баланс сил на поле боя.

Известно о жертвах в результате применения этого оружия?

Официальный Арцах объявлял о гибели 35 мирных жителей только в Степанакерте. В результате ударов беспилотников и взрывов кассетных боеприпасов.

Вы упомянули непризнание геноцида армян со стороны Израиля. Насколько это важно для Еревана и армянского народа?

Армянскому народу это важно. Чувство справедливости и солидарности двух пострадавших народов живет очень глубоко в сердцах людей. Поэтому они не могут понять, как люди, которые пережили эту трагедию, сейчас поставляют оружие на войну, где первой скрипкой является Эрдоган. Армяне просто не понимают, как у израильской стороны может не быть солидарности. Это живет в умах и сердцах местного населения. Но Ереван вывел вопрос признания геноцида, который на протяжении многих лет стоял довольно остро, за скобки. Понимая, что это не должно быть приоритетом нашей внешней политики, что с Израилем должна быть другая повестка, более широкая. Конечно, мы будем рады, если израильская сторона сочтет возможным признать и осудить геноцид армян.

Президент Арцаха Араик Арутюнян заявил, что власти Израиля, поставляющие наступательное вооружение Азербайджану, несут ответственность за геноцид в Карабахе. Как к этому относится Ереван?

Я не могу сказать, что полностью поддерживают привязку Израиля, а точнее израильского правительства к геноциду. Но армянский народ и в Арцахе, и в Ереване, во многом оправданно считает израильское правительство сопричастным к этим преступлениям.

Если вы говорите про всплеск антисемитизма, то конечно же это не так. У меня достаточное количество коллег и друзей – и евреев, и израильтян, которые посещали Арцах, и никаких вопросов не было. Но в самом деле есть угроза появления нового очага антисемитизма из-за действий израильского правительства. И плоды будет пожинать израильское правительство. Но к рядовым евреям здесь ненависти нет и не будет. То есть ненависть связана только с вашим правительством. К нему возникает множество вопросов. Почему Израиль во время боевых действий систематично поставляет вооружение в Азербайджан? Означает ли это, что Израиль поддерживает Азербайджан против Армении? Означает ли это, что Израиль находится в тандеме с Эрдоганом, с Алиевым, с наемниками из Сирии? Если да, то заявите об этом. Если нет, заявите, что это не так. Заявите: "Мы отправляем такие-то грузы по таким-то причинам". Тотальное молчание означает согласие.

По поводу боевиков из Сирии. Баку утверждает, что все сообщения по этому поводу – фейки, которые распространяет Ереван в этой информационной войне.

Здесь глупых людей нет. Здесь есть люди, которые прекрасно владеют азербайджанским и турецким. Люди круглые сутки смотрят азербайджанское телевидение в прямом эфире. И когда солдаты в форме азербайджанских вооруженных сил говорят на турецком или пытаются переделывать слова с турецкого на азербайджанский лад, становится очевидно, что это турецкие солдаты. Министерство обороны Азербайджана публикует видео из командных пунктов, и слышна турецкая речь, не азербайджанская. Кроме того, есть видеоматериалы прямо из Сирии. Есть множество видеороликов, в которых видно арабов в форме азербайджанских пограничников.

Насколько я знаю, с Тегераном была проведена соответствующая дипломатическая подготовка по поводу развития отношений с Израилем. Это важно, поскольку Израиль постепенно становится фактором в региональной безопасности. Со стороны Ирана последовало вполне оправданное негодование, но на данный момент иранский фактор не является препятствием к развитию диалога между Арменией и Израилем. Буквально на днях, по всей видимости, иранские ПВО сбили в своем воздушном пространстве азербайджанский БПЛА израильского производства. Хотел бы Израиль, чтобы его современные военные технологии оказались в руках Ирана? Я думаю, что нет. Но это одно из печальных последствий.

Перед отзывом вашего посла были ли намечены какие-то сферы для сотрудничества между нашими странами?

Я не посол и не занимался этим вопросом, но могу сказать, какие сферы были бы интересны армянской стороне. Это сферы высоких технологий, сферы сельского хозяйства и медицины, ВПК (хотя это уже более чувствительный момент). Более того, Армения могла бы стать транзитной зоной для Израиля на рынок евразийского экономического союза, поскольку Израиль до сих пор рассматривает вопрос подписания зоны свободной торговли с ЕЭС.





