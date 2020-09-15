ХАМАС "поздравил" Израиль с соглашениями с ОАЭ и Бахрейном. Ракета сбита "Железным куполом"

В 20:14 в населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучали сигнал тревоги системы раннего предупреждения о возможном ракетном обстреле.

Сирены звучали в Ашдоде и Ашкелоне.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что с территории сектора Газы в сторону Израиля было запущено две ракеты, однако из которых была сбита системой ПРО "Железный купол".

Телеканал "Кан-11" сообщил, что одна из ракет упала в центре Ашдода.

Персонал больницы "Асута" сообщил, что после ракетного обстрела Ашдода в приемное отделение обратились за медицинской помощью 14 человек. Пять человек получили осколочные ранения, состояние одного из них, 62-летнего мужчины, тяжелое. Еще девять человек нуждались в помощи для выхода из шокового состояния.

Система "Цева Адом" сработала в израильских населенных пунктах в то время, когда в Вашингтоне проходила официальная церемония подписания соглашений о нормализации отношений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Вскоре после ракетного обстрела Израиля ХАМАС распространил заявление, в котором говорится, что мирный договор между Израилем, Саудовской Аравией и Бахрейном "не стоит чернил, которыми он подписан. Наш народ продолжит свою борьбу".

В "твиттере" новостной службы медиакорпорации "Кан" опубликовано видео Эди Исраэля, который снял момент поражения ракеты "Железным куполом".

לאחר הירי לדרום בזמן הטקס בבית הלבן: יירוט נצפה בשמי אשדוד@Itsik_zuarets

(צילום: אדי ישראל) pic.twitter.com/iHXmo518Yz – כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2020

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год. Сентябрь. 2 ракеты. 1 сбита системой ПРО. Пять раненых.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.