Опубликован список "зеленых стран", после которых израильтянам не нужен карантин
Министерство здравоохранения опубликовало список стран, после возвращения из которых израильтянам не потребуется карантин. По состоянию на 16 августа насчитывается 20 так называемых "зеленых стран".
В список вошли Италия, Грузия, Новая Зеландия, Канада, Дания, Великобритания, Венгрия, Финляндия, Австрия, Германия, Болгария, Хорватия, Словения, Иордания, Эстония, Латвия, Литва, Руанда, Гонконг и Кипр.
За 24 часа до возвращения в Израиль граждане должны будут заполнить на сайте минздрава специальный бланк, в котором нужно будет указать список стран, которые они посетили за последние 14 дней.
Граждане должны будут прибыть на посадку с распечатанной или сохраненной в дигитальном виде копией заполненного бланка, причем минздрав рекомендует сделать и то, и то. Министерство также напоминает о необходимости соблюдения правил социального дистанцирования и ношения масок.
Новые правила распространяются и на иностранцев, если они получили разрешение на въезд в израильском консульстве. Этот документ необходимо предъявить при посадке и прохождении пограничного контроля в Израиле.
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