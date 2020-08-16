Израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Газы

16 августа, в 0:58, сирены, предупреждающие о возможном ракетном обстреле прозвучали в Сдероте и кибуце Авивим.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск двух ракет из сектора Газы. Одна из них была сбита системой ПРО "Железный купол".

Радиостанция "Кан Бет" передала, что вторая ракета, по всей видимости, упала во дворе дома в Сдероте, повредив строение. Мэрия Сдерота уточнила, что, возможно, на дом упали осколки противоракеты "Железного купола".

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что после ракетного обстрела Сдерота они оказали помощь 58-летнему мужчину, раненому осколками стекла, а также двум женщинам, получившим травмы по дороге в бомбоубежище.

Последний раз израильская территория подвергалась обстрелу из сектора Газы 2 августа.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2020-й год.

Август. 3 ракеты. Две ракеты сбиты системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.