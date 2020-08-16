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NEWSru.co.il :: В Израиле16 августа 2020 г., 10:20

Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ. Опрос NEWSru.co.il

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Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ. Опрос NEWSru.co.il

Главной политической новостью прошлой недели стало объявление о том, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о нормализации отношений. Ожидается, что через несколько недель этого соглашение будет подписано в Вашингтоне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и наследным принцем Абу Даби Мухаммадом Бин Заидом ан-Нахайяном в присутствии президента США Дональда Трампа.

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, чтобы выяснить: как наши читатели относятся в этому договору и условиям, на которых он заключен. Еще одной темой опроса являются последствия заключения соглашения с ОАЭ. Мы также рассчитываем узнать о том, насколько привлекательны для русскоязычных израильтян перспективы путешествий в ОАЭ.


Заявления Трампа и Нетаниягу по поводу достигнутого соглашения звучали противоречиво, когда речь шла о перспектив распространения израильского суверенитета на часть Иудеи и Самарии. По версии Эмиратов, Нетаниягу "обязался отказаться от аннексии палестинских территорий". Трамп заявил, что вопрос снят с повестки. Нетаниягу выступил с пространным комментарием, в частности сказав: "Этот вопрос по-прежнему остается актуальным".

Делегации Израиля и ОАЭ встретятся в скором времени для подписания соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, о прямом авиасообщении, об инвестициях, о сотрудничестве в сферах культуры и здравоохранения. По всей видимости, будет согласовано взаимное открытие посольств.

Нетаниягу заявил, что ожидает подписания мирных договоров с другими арабскими и мусульманскими странами, на текущий момент не признающими Израиль.

Реакция на сообщение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ была неоднозначной – как внутри Израиля, так и за рубежом. В поддержку соглашения (с некоторыми оговорками) выступили не только партии коалиции, но и оппозиционный партии "Еш Атид"-ТЭЛЕМ и МЕРЕЦ. С критикой соглашения выступили правая "Ямина" и Объединенный арабский список. Реакция НДИ была неоднозначной. В поддержку выступили ООН, страны Запада и некоторые страны арабского мира, в частности Египет. При этом Турция и Иран подвергли резкой критике власти Эмиратов за "предательство интересов палестинского народа".

Нормализация отношений между Израилем и ОАЭ. Выскажите ваше мнение
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