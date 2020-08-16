Коалиционный кризис: "Кахоль Лаван" отказывается давать Нетаниягу свободу назначения глав правоохранительной системы

"Ликуд" и "Кахоль Лаван" продолжают переговоры, пытаясь стабилизировать коалицию и избежать досрочных выборов. В воскресенье, 16 августа, состоится встреча министра юстиции Ави Нисанкорена и министра по делам культуры и спорта Хили Трупера ("Кахоль Лаван") с министром по делам высшего образования Зеэвом Элькиным и спикером Кнессета Яривом Левином ("Ликуд").

Источники в обеих партиях отмечают, что на переговорах наметился прогресс по вопросу о принятии бюджета. В то же время "Ликуд" настаивает на внесении изменений в коалиционные соглашения. Главным требованием Нетаниягу является предоставление ему права назначать высокопоставленных представителей правоохранительной системы: генерального инспектора полиции, юридического советника правительства и государственного прокурора. В политических кругах полагают, что Нетаниягу хочет таким образом уменьшить влияние нынешнего министра юстиции Нисанкорена. В "Кахоль Лаван" заявляют, что вопрос назначений является "красной чертой". "Этого Нетаниягу не получит", – говорят в партии Бени Ганца.

Портал Ynet отмечает, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" намерены завершить переговоры не позднее 18 августа.

Напомним, что до сих пор сохраняется угроза роспуска Кнессета из-за непринятия государственного бюджета. Он должен быть утвержден не позднее 25 августа, однако очевидно, что эта дата является нереальной. Законопроект об отсрочке последней даты принятия бюджета утвержден лишь в предварительном чтении. В "Ликуде" отмечают, что работа над законопроектом возобновится после того, как будут согласованы спорные вопросы между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

Дополнительным признаком улучшения атмосферы в коалиции является компромисс, достигнутый по вопросу об еженедельном заседании правительства. "Ликуд" и "Кахоль Лаван" пришли к соглашению, согласно которому заседание состоится, однако обсуждаться будут лишь вопросы, связанные с коронавирусом. В "Кахоль Лаван" требовали вынести на голосование устав работы правительства, утверждение которого откладывается уже несколько недель. Утверждение устава предусмотрено коалиционными соглашениями. Устав оговаривает порядок работы правительства, в том числе механизм принятия решений паритетной коалицией, несмотря на разницу в числе министров между двумя блоками. В "Ликуде" отказываются выносить этот вопрос на обсуждение до того, как будут достигнуты договоренности по остальным вопросам.



