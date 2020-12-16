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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2020 г., 09:52

Рита, дочь супругов, погибших в  "Асаф а-Рофе": "Отец сказал, что не сможет жить без мамы"

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На месте происшествия. 15.12.2020

В интервью новостной службе телеканала "Кан" Рита, дочь супругов, погибших накануне в больнице "Асаф а-Рофе", рассказала, что ее отец, узнав о диагнозе жены, сказал, что не сможет без нее жить.

Женщина рассказала, что между ее родителями были очень близкие и теплые отношения.

"Я вчера была в больнице, он пришел меня сменить. Мы попрощались, как обычно, я ничего не заподозрила", – рассказала Рита журналистам.

Женщина сказала, что ее мама была парализована и не могла говорить. По мнению Риты, это сломало ее отца. Она рассказывает, что обращалась к социальным работникам в больнице, однако "все произошло слишком быстро".


15 декабря около 14:30 отец Риты вошел в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине, выстрелил в свою парализованную жену, а затем покончил с собой. Медики констатировали смерть двух человек: мужчины 76 лет и женщины 74 лет.

Директор больницы "Асаф а-Рофе" (имени Ицхака Шамира) доктор Аснат Лев-Цион Корах рассказала 12-му телеканалу, что трагедия произошла с женщиной, которая была неизлечимо больна, очень страдала и несколько раз оказывалась в этой больнице. В момент, когда ее муж вошел в палату, женщина была в сознании, от полученного пулевого ранения она умерла сразу.

Из больницы "Асаф а-Рофе" сообщали, что пациент, находившийся в соседней палате, получил легкое ранение (у него царапина на ноге от пули или осколка).

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В больнице "Асаф а-Рофе" пожилой мужчина выстрелил в жену и покончил с собой

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