"Едиот Ахронот": Либерман предлагает Саару, Беннету и Лапиду союз против Нетаниягу и "харедим"

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман предлагает Гидеону Саару, а также Нафтали Беннету ("Ямина") и Яиру Лапиду ("Еш Атид") создать политический союз, действуя совместно против Биньямина Нетаниягу ("Ликуд") и ультрарелигиозных партий ШАС и "Яадут а-Тора", пишет в "Едиот Ахронот" Моран Азулай.

Речь идет о создании сионистско-либерального правого блока без "Ликуда", который, по замыслу Либермана, мог бы идти на выборы единым списком, говорится в публикации.

В полночь сайт Ynet сообщил, что Либерман намерен опубликовать открытое письмо – обращение к Саару, Беннету и Лапиду. В руководстве партии НДИ подтвердили, что такое письмо действительно было подготовлено. Его текст рано утром 16 декабря был получен редакцией NEWSru.co.il.

В окружении главы НДИ отмечают, что он хорошо понимает, какие разногласия могут возникнуть в процессе формирования единого списка, и на данном этапе Либерман предлагает Беннету, Саару и Лапиду дать принципиальное согласие на такой шаг. После этого, по замыслу Либермана, будет выработан механизм определения, кто возглавит новую политическую структуру и как будут приниматься решения о присоединении дополнительных партий.

"Едиот Ахронот" пишет, что идеологическая платформа нового союза могла бы базироваться на принципах, являющихся общими для четырех партий. Либерман предлагает трем лидерам сфокусироваться на вопросах, по которым позиции всех близки и оставить в стороне разногласия.

В недавнем интервью NEWSru.co.il Гидеон Саар заявлял, что есть существенные разногласия между его движением и партиями "Еш Атид" и "Ямина". "Лапид возглавляет партию, занимающую левые позиции, или, скажем вернее, находящуюся влево от центра. Беннет возглавляет партию, ядром которой являются религиозные сионисты. Это очень важное течение в израильском обществе. Но, в конечном счете, именно наше движение представит альтернативу власти на предстоящих выборах", – говорил Саар.

Судя по опубликованным 15 декабря результатам опроса, проведенного компанией "Мидгам" по заказу Новостей 12-го телеканала, если бы выборы состоялись сейчас, то "Ликуд" мог бы рассчитывать на 27 мандатов, ШАС – на 8 и "Яадут а-Тора" – на 8 (в сумме 43). При этом по отдельности партия Саара набирает 21 мандат, "Еш Атид" – 14, "Ямина" – 13, НДИ – 6 (итого 54). Но практика показывает, что в случае объединения в общий список партии, как правило, в сумме получают меньше мандатов, чем когда они идут на выборы разными списками.





