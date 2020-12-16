Либерман прокомментировал свое предложение создать "либеральный сионистский блок"

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман прокомментировал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il свою инициативу по созданию единого блока с партиями "Еш Атид", "Ямина" и с партией Гидеона Саара. "Главная проблема сегодня – это не партии и не мандаты, а характер государства Израиль", – заявил он.

"Сегодня сионистское большинство Израиля, то есть светские, традиционалисты и религиозные сионисты финансируют уничтожение сионистского либерального государства. В 2065 году арабское и ультраортодоксальное население будут большинством в Израиле. Если сионистские силы не начнут сотрудничать, то процесс неизбежен. Уже сегодня в Кнессете арабские и ультраортодоксальные депутаты имеют 31 мандат, это более четверти", – отметил Авигдор Либерман.

По словам Либермана, речь идет об объединении всего сионистского лагеря. "Это не мое объединение со Смотричем, мы говорим о создании единого сионистского лагеря. Я убежден, что такое объединение даст очень мощный результат. В ближайшее время мы увидим результаты опросов общественного мнения, которые подтвердят это. Создание единого правоцентристского сионистского лагеря – это моя главная задача ", – заявил глава НДИ.

Либерман сказал, что пока не получил ответа на свою инициативу со стороны потенциальных партнеров по блоку.

Он добавил, что есть очень простой механизм формирования единого списка. "Если будет принципиальное согласие всех партий, совсем не трудно задействовать такой механизм", – сказал Либерман.

По словам Либермана, он не опасается повтора проекта объединения "Ликуда" и НДИ, когда на выборах блок набрал гораздо меньше голосов, чем в опросах. "Проблема в том, что все смотрят на ближайшие выборы и на ближайшие опросы. Настоящий лидер должен смотреть дальше. С точки зрения интересов нации, государства, очевидно, что нужно что-то менять в корне", – говорит он.

Редакция NEWSru.co.il обратилась также к представителям Гидеона Саара, Яира Лапида и Нафтали Беннета.

От партии Гидеона Саара комментарий получен не был.

Депутат от партии "Еш Атид" Элазар Штерн прокомментировал предложение Либермана об объединении списков на выборы так: "Только партия "Еш Атид" последовательно показала свою твердость, честность и верность принципам. Только под руководством Лапида может быть сформировано новое правительство". Сам Лапид от комментариев воздержался.

В ночь на 16 декабря издание "Едиот Ахронот" сообщило, что лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман предлагает Гидеону Саару, а также Нафтали Беннету ("Ямина") и Яиру Лапиду ("Еш Атид") создать политический союз, действуя совместно против Биньямина Нетаниягу ("Ликуд") и ультрарелигиозных партий ШАС и "Яадут а-Тора". Журналистка Моран Азулай отмечала, что речь идет о создании сионистско-либерального правого блока без "Ликуда", который, по замыслу Либермана, мог бы идти на выборы единым списком.

В полночь сайт Ynet сообщил, что Либерман намерен опубликовать открытое письмо – обращение к Саару, Беннету и Лапиду. В руководстве партии НДИ подтвердили, что такое письмо действительно было подготовлено. Его текст рано утром 16 декабря был получен редакцией NEWSru.co.il.

В недавнем интервью NEWSru.co.il Гидеон Саар заявлял, что есть существенные разногласия между его движением и партиями "Еш Атид" и "Ямина". "Лапид возглавляет партию, занимающую левые позиции, или, скажем вернее, находящуюся влево от центра. Беннет возглавляет партию, ядром которой являются религиозные сионисты. Это очень важное течение в израильском обществе. Но, в конечном счете, именно наше движение представит альтернативу власти на предстоящих выборах", – говорил Саар.

Судя по опубликованным 15 декабря результатам опроса, проведенного компанией "Мидгам" по заказу Новостей 12-го телеканала, если бы выборы состоялись сейчас, то "Ликуд" мог бы рассчитывать на 27 мандатов, ШАС – на 8 и "Яадут а-Тора" – на 8 (в сумме 43). При этом по отдельности партия Саара набирает 21 мандат, "Еш Атид" – 14, "Ямина" – 13, НДИ – 6 (итого 54). Но практика показывает, что в случае объединения в общий список партии, как правило, в сумме получают меньше мандатов, чем когда они идут на выборы разными списками.