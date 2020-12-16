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NEWSru.co.il :: В Израиле16 декабря 2020 г., 13:03

В "Асаф а-Рофе" погибли Надя и Саня Эпштейны

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Разрешено к публикации: супругу в "Асаф а-Рофе" застрелил 76-летний Саня Эпштейн

Днем в среду, 16 декабря, стали известны имена супругов, погибших в больнице "Асаф а-Рофе". Это 76-летний Саня Эпштейн и его жена 74-летняя Надя Эпштейн. Супруги были женаты 55 лет.

Ранее в интервью новостной службе телеканала "Кан" Рита, дочь супругов, рассказала, что ее отец, узнав о диагнозе жены, сказал, что не сможет без нее жить.

Женщина рассказала, что между ее родителями были очень близкие и теплые отношения.


Рита сказала, что ее мама была парализована и не могла говорить. По мнению Риты, это сломало ее отца. Она рассказывает, что обращалась к социальным работникам в больнице, однако "все произошло слишком быстро".

15 декабря около 14:30 отец Риты вошел в больницу "Асаф а-Рофе" в Црифине, выстрелил в свою парализованную жену, а затем покончил с собой. Медики констатировали смерть двух человек: мужчины 76 лет и женщины 74 лет.

Директор больницы "Асаф а-Рофе" (имени Ицхака Шамира) доктор Аснат Лев-Цион Корах рассказала 12-му телеканалу, что трагедия произошла с женщиной, которая была неизлечимо больна, очень страдала и несколько раз оказывалась в этой больнице. В момент, когда ее муж вошел в палату, женщина была в сознании, от полученного пулевого ранения она умерла сразу.

Из больницы "Асаф а-Рофе" сообщали, что пациент, находившийся в соседней палате, получил легкое ранение (у него царапина на ноге от пули или осколка).

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