Иерусалим:
19 - 30°
Тель-Авив:
26 - 28°
Эйлат:
30 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле16 июля 2020 г., 14:49

Правительство обсудит введение полного карантина на выходные

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Правительство обсудит введение полного карантина на выходные Правительство обсудит введение полного карантина на выходные

Вечером в четверг, 16 июля, состоится специальное заседание правительства, на котором будут обсуждаться новые меры по борьбе с распространением коронавируса, предложенные в ходе утреннего совещания с представителями профессиональных структур.

Ранее в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями профессиональных структур и некоторыми министрами, в том числе со сменным главой правительства Бени Ганцем, министром внутренних дел Арье Дери, министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и министром финансов Исраэлем Кацем. В ходе совещания обсуждались шаги, предложенные Советом по национальной безопасности, направленные на преодоление вспышки коронавируса.

Согласно опубликованной информации, Совет по национальной безопасности порекомендовал запретить мероприятия с участием более десяти человек, летние лагеря, закрыть рестораны с сохранением возможности заказа еды с доставкой, закрыть бассейны, спортзалы, ограничить деятельность общественного транспорта, а также прервать занятия в колледжах. Все эти предложения были утверждены узким кабинетом министров.

СНБ также рекомендовал закрыть пляжи, однако это предложение было отвергнуто. По поводу предложения о закрытии синагог было решено закрыть синагоги только на выходные, а в будние дни ограничить число молящихся до 10 человек.


Кроме того, правительство обсудит вечером предложение ввести в стране полный карантин по выходным - с утра пятницы по утро воскресенья, а также карантин по вечерам - с 21:00 до 06:00 следующего дня.

По данным "Новостей 13", канцелярия юридического советника правительства заявляет, что карантин можно ввести уже с завтрашнего дня правительственным указом, а через несколько дней вынести на рассмотрение Кнессета. Все учебные заведения также могут быть закрыты уже с воскресенья.

Напомним, за последние сутки в Израиле выявлены более 1900 заразившихся коронавирусом.

В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 44714 заразившихся. В настоящий момент заражены 24234 человек (+1530). 380 заболевших умерли (+5).

Состояние 204 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 57 (+0) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 119 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

543 заболевших в больницах (-4), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 20100 выздоровели после коронавируса (+366).



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook


facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 16 июля 2020
Минздрав Израиля: за сутки выявлены более 1900 заразившихся коронавирусом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 июля 2020
Нетаниягу обсудит с министрами предложения СНБ по введению дополнительных ограничений

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:23 Полиция разрешила проведение новой акции протеста возле резиденции Нетаниягу в Иерусалиме
14:49 Правительство обсудит введение полного карантина на выходные
14:30 В связи с новой информацией отсрочено вынесение приговора виновному в убийстве членов семьи Дауабшэ
13:17 Бейт Лохамей а-Гетаот и фонд "Генезис" знакомят израильских старшеклассников с историей Холокоста в СССР
13:06 Виновный в поджоге сада Кармель Мауды приговорен к тюремному заключению сроком на три с половиной года
12:58 Отклонена апелляция шейха Раэда Салаха
12:33 В Иерусалиме совершено нападение на водителя автобуса
12:30 Коронавирус в Кнессете: Элазар Штерн перешел в карантин
11:00 Нетаниягу обсудит с министрами предложения СНБ по введению дополнительных ограничений
09:58 Внимание, розыск: пропала Ширэль Авраам из Рош а-Аина
...