Правительство обсудит введение полного карантина на выходные
Вечером в четверг, 16 июля, состоится специальное заседание правительства, на котором будут обсуждаться новые меры по борьбе с распространением коронавируса, предложенные в ходе утреннего совещания с представителями профессиональных структур.
Ранее в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями профессиональных структур и некоторыми министрами, в том числе со сменным главой правительства Бени Ганцем, министром внутренних дел Арье Дери, министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и министром финансов Исраэлем Кацем. В ходе совещания обсуждались шаги, предложенные Советом по национальной безопасности, направленные на преодоление вспышки коронавируса.
Согласно опубликованной информации, Совет по национальной безопасности порекомендовал запретить мероприятия с участием более десяти человек, летние лагеря, закрыть рестораны с сохранением возможности заказа еды с доставкой, закрыть бассейны, спортзалы, ограничить деятельность общественного транспорта, а также прервать занятия в колледжах. Все эти предложения были утверждены узким кабинетом министров.
СНБ также рекомендовал закрыть пляжи, однако это предложение было отвергнуто. По поводу предложения о закрытии синагог было решено закрыть синагоги только на выходные, а в будние дни ограничить число молящихся до 10 человек.
Кроме того, правительство обсудит вечером предложение ввести в стране полный карантин по выходным - с утра пятницы по утро воскресенья, а также карантин по вечерам - с 21:00 до 06:00 следующего дня.
По данным "Новостей 13", канцелярия юридического советника правительства заявляет, что карантин можно ввести уже с завтрашнего дня правительственным указом, а через несколько дней вынести на рассмотрение Кнессета. Все учебные заведения также могут быть закрыты уже с воскресенья.
Напомним, за последние сутки в Израиле выявлены более 1900 заразившихся коронавирусом.
В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 44714 заразившихся. В настоящий момент заражены 24234 человек (+1530). 380 заболевших умерли (+5).
Состояние 204 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 57 (+0) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 119 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.
543 заболевших в больницах (-4), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 20100 выздоровели после коронавируса (+366).
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Минздрав Израиля: за сутки выявлены более 1900 заразившихся коронавирусом
Нетаниягу обсудит с министрами предложения СНБ по введению дополнительных ограничений