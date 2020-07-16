Правительство обсудит введение полного карантина на выходные

Вечером в четверг, 16 июля, состоится специальное заседание правительства, на котором будут обсуждаться новые меры по борьбе с распространением коронавируса, предложенные в ходе утреннего совещания с представителями профессиональных структур.

Ранее в четверг премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с представителями профессиональных структур и некоторыми министрами, в том числе со сменным главой правительства Бени Ганцем, министром внутренних дел Арье Дери, министром здравоохранения Юлием Эдельштейном и министром финансов Исраэлем Кацем. В ходе совещания обсуждались шаги, предложенные Советом по национальной безопасности, направленные на преодоление вспышки коронавируса.

Согласно опубликованной информации, Совет по национальной безопасности порекомендовал запретить мероприятия с участием более десяти человек, летние лагеря, закрыть рестораны с сохранением возможности заказа еды с доставкой, закрыть бассейны, спортзалы, ограничить деятельность общественного транспорта, а также прервать занятия в колледжах. Все эти предложения были утверждены узким кабинетом министров.

СНБ также рекомендовал закрыть пляжи, однако это предложение было отвергнуто. По поводу предложения о закрытии синагог было решено закрыть синагоги только на выходные, а в будние дни ограничить число молящихся до 10 человек.

По данным "Новостей 13", канцелярия юридического советника правительства заявляет, что карантин можно ввести уже с завтрашнего дня правительственным указом, а через несколько дней вынести на рассмотрение Кнессета. Все учебные заведения также могут быть закрыты уже с воскресенья.

Напомним, за последние сутки в Израиле выявлены более 1900 заразившихся коронавирусом.

В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 44714 заразившихся. В настоящий момент заражены 24234 человек (+1530). 380 заболевших умерли (+5).

Состояние 204 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 57 (+0) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 119 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

543 заболевших в больницах (-4), остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. 20100 выздоровели после коронавируса (+366).





