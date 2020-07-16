Правительство собралось для обсуждения новых карантинных ограничений

Вечером 16 июля члены правительства собрались на специальное совещание для обсуждения новых мер по сдерживанию эпидемии коронавируса. Совещание проводилось в формате видеоконференции. Открывая его, глава правительства Биньямин Нетаниягу предупредил: если немедленно не ввести новые карантинные ограничения, то в ближайшие три недели количество тяжелых больных вырастет в 8 раз и составит 1600 человек.

По информации радиостанции "Кан Бет", вместе с рекомендациями Совета по национальной безопасности, о которых сообщалось ранее, правительство обсуждает дополнительные ограничения.

В частности, предложение закрыть для отдыхающих все пляжи уже с ближайшей пятницы, 17 июля. По информации 20-го канала, пляжи могут быть закрыты с 17:00 пятницы и до утра воскресенья.

Депутат Кнессета Гидеон Саар в своем "твиттере" выразил недоумение по поводу намерения правительства закрыть пляжи. "Среди странностей этого вечера: общественности не была представлена статистика по заражению на пляжах (открытых местах). Специалисты в области здравоохранения не понимают смысла их закрытия (в частности, профессор Барбаш). Как я понимаю, министр здравоохранения не настаивал на их закрытии. Так зачем в летние жаркие дни препятствовать нахождению людей в этом бесплатном убежище?"

Глава СНБ предлагал ввести в выходные карантин в том формате, в котором он действовал во время праздника Песах. Но, согласно заключению юридического советника правительства Авихая Мандельблита, для введения полного карантина необходимо провести соответствующий закон через Кнессет. На это правительству потребуется время.

Обсуждается закрытие спортзалов и спортивных студий, сокращение приема посетителей в государственных учреждениях и переход на оказание услуг онлайн, перевод 50% сотрудников госучреждений на удаленную работу, закрытие столовых на промышленных предприятиях и офисах.

Сообщается, что министр просвещения Йоав Галант пытается убедить коллег не закрывать летние лагеря для школьников. По его словам, согласно статистике, уровень заболеваемости в лагерях практически равен нулю.

Вечером в четверг, 16 июля, министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса. В общей сложности с начала пандемии в феврале-марте 2020 года в стране было выявлено 45607 заразившихся. В настоящий момент заражены 24956 человек. 383 заболевших умерли.

Состояние 203 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 58 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 110 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

ТОП-20 населенных пунктов Израиля по "плотности коронавируса": в четырех из них заражены более 1% жителей

Число зараженных коронавирусом на данный момент значительно выше, чем во время весеннего пика эпидемии. Но подключенных к аппаратам ИВЛ пока меньше, чем в середине апреля.

Возраст умерших: 19-100 лет. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней-Брака.

Летальность заболевания COVID-19 в Израиле одна из самых низких в мире – 0,9%. В списке стран с высокой смертностью от COVID-19 Израиль на 54-м месте. См. подробнее

С постоянно обновляемой информацией можно ознакомиться на сайте министерства здравоохранения (иврит).

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 30508 тестов.