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NEWSru.co.il :: В Израиле16 июня 2020 г., 23:55

Рынок интернет-услуг в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

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Рынок интернет-услуг в Израиле. Новый опрос NEWSru.co.il

За последние годы на израильском рынке интернет-инфраструктуры, на фоне роста требований со стороны потребителей появились новые игроки и новые технологии. На этой неделе редакция NEWSru.co.il проводит опрос "Рынок интернет-услуг в Израиле в 2020 году".

Отметим, что после проведения реформы оптового рынка связи в Израиле в феврале 2015 года в этой сфере произошли заметные изменения.

Предыдущий подобный опрос на сайте NEWSru.co.il проводился около трех лет назад. Мы сопоставим полученные результаты с данными за 2017 год.


Целью опроса является выяснение того, каких поставщиков интернет-услуг предпочитают наши читатели, какие средства они тратят на такого рода услуги, а также определение рейтинга компаний.

Мы рассчитываем понять, какие параметры важны для наших читателей при выборе интернет-провайдера, по какой причине они меняют провайдеров и в какой степени осведомлены о том, кому, за что и сколько платят.

Израиль считается одной из ведущих стран мира по развитости инфраструктуры интернета, но качество обслуживания клиентов далеко не всегда идеально. Нашим читателям будет предложено оценить качество инфраструктуры интернета и качество обслуживания.

Внимание: опрос предназначен для читателей, проживающих в Израиле.

Рынок интернет-услуг в Израиле в 2020 году. Принять участие в опросе
(вам предстоит ответить на 27 вопросов)

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