"Кан": государство отказалось записывать "евреями" более двух тысяч детей евреев выходцев из бывшего СССР

Вечером в понедельник, 15 июня, на телеканале "Кан 11" вышел репортаж о том, что за последние несколько лет Управление регистрацией населения и иммиграцией отказалось регистрировать "евреями" около двух тысяч младенцев, родившихся в семьях выходцев из стран бывшего СССР.

Как сообщается, речь идет о детях женщин, которые записаны в документах "еврейками". В графе "национальность", фигурирующей в "тамцит ришум" (перечень личных данных), у таких детей пишется "в процессе проверки" или ставятся прочерки, указывающие на "отсутствие вероисповедания" ("хасар дат").

Несколько семей, дети которых были записаны таким образом, подали иски в суд. Один из таких исков в настоящий момент рассматривается в окружном суде Иерусалима. Иск был подан с помощью организации "Итим", которая занимается юридической помощью в таких вопросах.

Согласно заявлению этой организации, такая практика приводит к лишению этих детей базовых прав. Таких, как получение иностранного паспорта, например.

После выхода репортажа на данную тему высказался ряд политиков, в частности представители партий НДИ и "Еш Атид".

"Ультраортодоксальный истеблишмент, подчинивший себе главный раввинат и МВД, продолжает войну против репатриантов из стран бывшего Союза. Дискриминационные практики в виде ДНК-тестов на еврейство – вчерашний день. Сегодня МВД под предводительством Арье Дери взяло на вооружение мафиозные методы и ведет скрытые и явные расследования в отношении тех, кто прибыл в 90-е и чьё еврейство не подлежит сомнению. Эти преследования – чистой воды расизм, и мы не позволим этому продолжаться. НДИ сделает все, чтобы убрать дельцов от религии из всех сфер влияния, и положит конец диктату ульраортодоксов", – заявил Авигдор Либерман.

"Наглое требование подвергать проверкам на еврейство выходцев из СССР подрывает самые основы нашей демократии. Это не еврейский путь. Мне стыдно, что министр внутренних дел и министр по делам алии и интеграции используют монополию раввината, чтобы унижать евреев исключительно на основании их страны исхода. Мы сделаем все, чтобы остановить эту мерзость, в Кнессете и в судах", – заявил лидер оппозиции и глава "Еш Атид" Яир Лапид.

Редакция NEWSru.co.il проверит данные, представленные в репортаже телеканала "Кан 11".