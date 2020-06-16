Полиция Израиля задержала подозреваемых в публикации "голых" фотографий в Telegram

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании подозреваемых в публикации сотен "голых" фотографий девушек и женщин в одной из закрытых групп мессенджера Telegram.

В сообщении говорится, что в течение нескольких месяцев продолжалась скрытая часть расследования. На этой стадии были использованы передовые технологические средства для того, чтобы обойти ограничения безопасности мессенджера, чтобы установить личности подозреваемых.

Это расследование велось специалистами подразделения по борьбе с киберпреступностью центрального подразделения полиции Тель-Авивского округа при поддержке киберотдела прокуратуры.

В ходе расследования сотрудникам полиции удалось составить схему сообщества и установить личности распространителей контента. На этой неделе операция вступила в открытую стадию.

В понедельник, 15 июня, сотрудники полиции провели обыски в домах подозреваемых, проживающих на севере и в центре страны, изъяли компьютеры и средства связи.

Срок задержания двух главных подозреваемых, 19-летнего 23-летнего жителей Кирьят-Аты, продлен до 17 июня.

Еще три человека (24-летняя жительница Тель-Авива, 26-летняя жительница Кирьят-Бялика, 44-летняя жительница Бат-Яма) помещены под домашний арест.