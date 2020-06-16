"Ликуд" и "Кахоль Лаван" начинают переговоры об изменении коалиционных соглашений

После утверждения Кнессетом "норвежского закона" в коалиции возобновляются дискуссии по поводу изменения коалиционных соглашений.

В "Ликуде" требуют принятия закона, согласно которому в случае отмены БАГАЦем коалиционных соглашений, будут объявлены новые выборы, а до их проведения премьер-министром останется Биньямин Нетаниягу. В "Кахоль Лаван" возражали против этого предложения, а "Ликуд" в ответ блокировал голосование по "норвежскому закону". Только после того, как в окружении Бени Ганца согласились обсуждать инициативу "Ликуда", дав принципиальное согласие на ее утверждение, "норвежский закон" был вынесен на голосование во втором и третьем чтениях. Однако премьер-министр Нетаниягу не принял участия в голосовании, что вызвало резкую критику в "Кахоль Лаван". Приближенные премьер-министра заявили, что закону было гарантировано большинство и без голоса Нетаниягу.

Перед голосованием по "норвежскому закону" Бени Ганц побеседовал с депутатами от своей фракции и посоветовал им не придавать значения разговорам о кризисе в коалиции. "Это естественно, что есть разногласия, это естественно, что не все идет гладко, но ситуация не угрожает существованию коалиции", – заявил Ганц. Как пишет "Исраэль а-Йом", в "Кахоль Лаван" намерены использовать переговоры по изменению коалиционного соглашения для внесения в него своих поправок.

В оппозиции, в свою очередь, резко критиковали принятие "норвежского закона". Депутат Офер Шелах ("Еш Атид – ТЭЛЕМ") заявил: "Этот закон правильнее было бы назвать законом о свинстве. У него есть только одна задача: обеспечить задницу каждого депутата от "Кахоль Лаван" уютным креслом с красивым титулом. Свинью не интересует ничего кроме кормушки с едой и корыта с водой. Но каждая свинья в итоге дорого платит, и вы заплатите".

Глава НДИ Авигдор Либерман в интервью "Кан Бет" заявил, что речь идет о правительстве, утратившем связь с окружающей действительностью. "Это коалиция, которая сама не знает, для чего существует, ее члены напоминают героев сериала "Полищук"", – заявил глава НДИ.

В соответствии с "норвежским законом", от двух до пяти министров и их заместителей от каждой фракции смогут подать в отставку из Кнессета до завершения каденции в правительстве, уступив место в парламенте другим депутатам. Этот закон наиболее важен для фракции "Кахоль Лаван", большинство депутатов которой являются министрами и их заместителями.

"Норвежский закон" предусматривает замены во фракциях на основании предвыборных списков, без учета последовавших позднее расколов внутри фракций. Поэтому первым депутатом, который войдет в Кнессет благодаря новому закону, станет Йорай Лахав от "Еш Атид". Он уже заявил, что не намерен переходить в "Кахоль Лаван". Представители Бени Ганца продолжают переговоры с Михаль Венеш (ТЭЛЕМ) и Теилой Фридман ("Еш Атид"), которые также станут депутатами Кнессета после утверждения "норвежского закона".