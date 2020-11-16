В конце 2021 года второй израильтянин отправится в космос

Израильский астронавт Эйтан Стива примет участие в космическом полете в конце 2021 года. Об этом было объявлено в понедельник, 16 ноября. 62-летний Эйтан Стива в прошлом боевой летчик, отправится на орбиту в составе эхкипажа из трех человек. Он пробудет на международной когсмической станции восемь дней, во время которых проведет серию испытаний.

С израильской стороны экспедиция организована "Фондом Рамона", созданным в память Илана Рамона, погибшего во время крушения шаттла "Колумбия", а также министерством науки и космоса. Полет инцииирован американской компанией Axiom Space и одним из участников экипажа будет вице-президент компании Майкл Лопез-Алегриа, ранее четырежды отправлялвшийся в космический полет. Третьим членом экиапажа будет также американский космонавт, имя которого не опубликовано.

Полковник ВВС запаса Эйтан Стива был боевым летчиком на протяжении 43 лет. После демобилизации основал фонд Vital Capital Fund, занимающийся финансированием и реализацией проектов в развивающихся странах. Стива также является одним из основателей "Фонда Рамона" и входит в совет управляющих. На церемонии, состоявшейся в резиденции президента государства Эйтан Стива сказал: "Через год я получу возможность принять участие в полете на международную космическую станцию. Это крайне важная и увлекательная миссия, которая имеет значение для науки, образования и изучения человеческого духа. Международная космическая станция - это один из величайших центров международного сотрудничества, где космонавты из разных стран работают и учатся вместе. Это именно то братство, которое нам так необходимо, особенно в эти непростые дни борьбы с коронавирусом".

В ближайшие дни "Фонд Рамона" совместно с министерством науки и космоса опубликует призыв к ученым и специаоиставм разных областей направлять предложения по испытаниям, которые могут быть осуществлены в космосе и иметь научное занчение.

Первый израильский астронавт Илан Рамон погиб 1 февраля 2003 года, когда во время захода на посадку потерпел катастрофу космический корабль "Колумбия". Шаттл сгорел в атмосфере и распался на множество частей, которые упали на территории штатов Техас и Луизиана. В результате катастрофы погибли семеро членов экипажа – капитан корабля Рик Д. Хазбанд, Дэвид М. Браун, Уильям К. МакКул, Майкл П. Андерсон, Калпана Чаула, Лоурел Б. Кларк и первый израильский астронавт Илан Рамон. Авария произошла в результате повреждения, которое орбитальный космический корабль получил на старте. Часть теплоизоляционной пены оторвалась во время запуска корабля и ударилась о передний край левого крыла шаттла, повредив его. Это повреждение и привело к тому, что аппарат развалился в воздухе.