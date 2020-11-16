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NEWSru.co.il :: В Израиле16 ноября 2020 г., 19:03

Кабинет утвердил новые послабления и ограничения в режиме карантина

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Кабинет утвердил новые послабления и ограничения в режиме карантина

В понедельник, 16 октября, кабинет по борьбе с коронавирусом, с одной стороны, утвердил серию новых шагов в послаблении режима карантина, с другой - введение новых ограничений в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах.

Послабления в режиме карантина:
- Кабинет поддержал договоренность, достигнутую ранее между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Бени Ганцем относительно возвращения к очным занятиям учащихся 5-6 классов (hей, вав). Согласно решению кабинета, учащиеся пятых-шестых классов в "зеленых" и "оранжевых" населенных пунктах вернутся в классы на следующей неделе (24 ноября).

- 1 декабря возобновятся очные занятия у учащихся 11 и 12 классов.


- Разрешено возобновить работу торговых центров, расположенных на открытых площадках в "зеленых" городах, со вторника, 17 ноября. Речь идет о торговых комплексах типа BIG.

- На брифинге, состоявшемся после заседания кабинета, глава правительства Биньямин Нетаниягу упомянул, что была достигнута договоренность об открытии в рамках эксперимента нескольких крупных торговых центров.

Ужесточения в режиме карантина:
Действующий ныне режим карантина будет ужесточен в населенных пунктах с высоким уровнем заболеваемости для того, чтобы иметь возможность купировать цепочки заражения.

- В "красных" населенных пунктах вводятся дополнительные ограничения на передвижение и работу торговых точек. Будет ужесточен контроль за соблюдением карантинных мер.

- В "оранжевых" населенных пунктах будет введен ночной "комендантский час".

- В два раза будет сокращен переходный период от "оранжевого" к "красному" индикатору по системе "Светофор".

- Будут существенно увеличены штрафы за нарушение карантинных ограничений.

План "Светофор" был предложен гендиректором больницы "Ихилов" профессором Рони Гамзу в период его нахождения на посту координатора национальной программы "Маген Исраэль".


План получил название "Светофор" из-за цветов, которые используются для обозначения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах: "красный", "оранжевый", "желтый" и "зеленый".

Населенные пункты оцениваются по шкале от 0 до 10 баллов в соответствии с особой формулой, в которой будет учитываться количество новых больных на 10 тысяч жителей в неделю, количество положительных тестов в неделю и скорость распространения вируса.

Населенный пункт, получивший 7 и более, будет обозначаться как "красный", от 6 до 7 баллов - "оранжевый", от 5 до 6 - "желтый", и менее 4,5 - "зеленый".

Вместе с тем члены межведомственной группы могут с учетом более точных данных "раскрашивать" отдельные районы города.

Самые строгие карантинные меры предусмотрены для "красных" городов с высоким уровнем заболеваемости и высокой скоростью заражения. В "оранжевых" городах карантинные меры будут чуть менее строгие. Например, в "красных" городах будет запрещено нахождение более 10 человек в закрытом помещении и 20 - на улице, в "оранжевых" - до 25 человек в помещении и до 50 - на улице.

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