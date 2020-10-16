"Коронавирусный" кабинет назвал "красные" населенные пункты

В пятницу, 16 октября, состоялось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом, на котором был объявлен список "красных" населенных пунктов, в которых уровень заболеваемости остается высоким, несмотря на общий карантин.

В этот список вошли Бней-Брак, Бейтар-Илит, Эльад, Модиин-Илит, Рехасим и отдельные районы Иерусалима. Эти населенные пункты останутся "красными" до среды, 21 октября. Вместе с тем, вопреки мнению экспертов, указывавших на эпидемиологическую опасность, министрами было принято решение об открытии в этих городах учреждений системы образования для детей в возрасте до шести лет. За это решение проголосовал также министр внутренних дел Арье Дери.

Муниципалитеты "красных" городов и поселков получат от государства дополнительную помощь для борьбы с эпидемией. Переход к первому этапу снятия общего карантина в этих населенных пунктах будет задержан. При этом на заседании было решено, что любой из городов, уровень заболеваемости в котором снизится, будет сразу же исключен из "красного" списка.

Министр обороны Бени Ганц назвал принятое решение "трудным, но необходимым", сообщив, что поручил министерству обороны, ЦАХАЛу и службе тыла активизировать усилия по информированию населения и оказанию помощи жителям "красных" городов.

Мэр Бней-Брака Авраам Рубинштейн настаивал на открытии всех учебных заведений города, мотивируя это тем, что в городе снижается уровень заболеваемости.

В ходе заседания министры предлагали оставить Модиин-Илит и Бейтар-Илит в "красном" списке до 24 октября, однако мэры этих населенных пункты выступили против этой меры, заявив, что для такого решения нет оснований.

Перед началом заседения координатор деятельности правительства, направленной на борьбу с эпидемией коронавируса, профессор Рони Гамзу рекомендовал продлить срок действия общего карантина до 23:59 среды, 21 октября. По его оценке, в этом случае к моменту начала смягчения карантинных мер в Израиле почти не осталось бы "красных" населенных пунктов и можно было бы начать действовать в рамках программы "Светофор", контролируя динамику распространения коронавируса.

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (4535), Бней Брак (3192), Модиин Илит (1517), Ашдод (1383), Тель-Авив-Яффо (1360), Нетания (1090). В прочих населенных пунктах зараженных менее 1000. В списке указаны населенные пункты с наибольшим числом выявленных зараженных. Но, в соответствии с программой "Светофор", "красные" населенные пункты определяются по отношению числа зараженных к численности населения, учитывается и процент положительных тестов (на этой неделе худшие показатели были в Эльаде – более 17%, Бейтар Илите – около 15%, в Бней Браке – около 14%).

16 октября минздрав Израиля сообщил, что в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 301389 заразившихся (+1887 за сутки). При этом в настоящий момент заражены 38119 (-5674). 261128 (+7531) выздоровели после коронавируса. 2139 (+30 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1245 (-104 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 716 (-23) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 244 (-3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 221 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

За последние сутки проведены 37487 тестов. В 5% случаев тесты подтверждали наличие коронавируса.

15 октября кабинет министров по борьбе с коронавирусом принял решение начать первый этап ослабления режима карантина с воскресенья, 18 октября. При этом глава правительства Биньямин Нетаниягу предупредил министров, что, в случае роста заболеваемости к концу недели, все утвержденные послабления могут быть отменены.

В соответствии с решением кабинета, с 18 октября:

– возобновят работу детские сады (многие, видимо, откроются с 19 октября, т.к. нужно время на подготовку;

– откроются малые предприятия, не ведущие фронтальный прием посетителей;

– кафе и рестораны начнут оказывать услуги take away;

– снято ограничение на удаление от места жительства более чем на 1000 метров;

– откроются национальные парки и пляжи;

– откроются площадь у Стены Плача и Храм Гроба Господня для молитв в небольших группах ("капсулах") согласно плану, который утвердят министерства здравоохранения и внутренней безопасности, СНБ;

– снят запрет на поход в гости при соблюдении ограничения на скопления людей;

– разрешено собираться на открытом пространстве до 20 человек, в помещении – до 10 человек.



Внедрение следующего этапа послаблений начнется не ранее, чем через две недели. Обсуждение нового этапа снятия карантина запланировано на следующую неделю.

Второй этап предусматривает возобновление фронтальной учебы 1-4 классов, возобновление работы клиник альтернативной медицины и сферы индивидуального немедицинского ухода (косметические салоны, парикмахерские и т.д.). Условия для перехода ко второму этапу те же, что и для первого этапа, за исключением количества новых выявленных зараженных, которое должно снизиться до 1000 в сутки.

Третий этап – возобновление торговли, открытие синагог, церквей и мечетей, возобновление работы предприятий, принимающих посетителей. Переход к данному этапу возможен при условии сокращения доли положительных тестов до 5%, а количества выявленных зараженных – до 500 человек в сутки.

Четвертый этап – возобновление приема клиентов ресторанами, кафе, фитнес-центрами. На этом этапе страна переходит к режиму работы по системе "Светофор". Условия перехода к четвертому этапу такие же, как и для третьего этапа, но количество новых выявленных зараженных должно снизиться до 250 человек в сутки.

Шестой этап – возобновление фронтальной учебы в 5-12 классах.

Седьмой этап – снятие запрета на культурные мероприятия, разрешение на проведение конференций и выставок.

Восьмой этап – возобновление работы банкетных залов, проведение свадеб и других семейных торжеств.

Девятый этап – проведение спортивных мероприятий со зрителями.